İsmail Kartal: İnsanlar 'Ferdi neden sol bek?' diyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 3-2 kaybettikleri Slavia Prag karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Çekya ekibi Slavia Prag ile mücadele etti. Çekya ekibi, karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Fenerbahçe'nin gollerini Pelkas ve Ferdi atarken, Prag ekibinin gollerini Traore, Dorley ve Lingr attı. Fenerbahçe tribüleri maçın bazı bölümlerinde Ferdi Kadıoğlu hariç tüm futbolcuları ıslıklarken, yönetimi de istifaya davet etti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Tenik Direktörü İsmail Kartal, "Prag'da kazanıp, turu geçeceğimize inanıyoruz. Biz pes etmedik" dedi.

Karşılaşmadaki performansı ile öne çıkan Ferdi Kadıoğlu ile ilgili konuşan Kartal, "İnsanlar, 'Ferdi neden sol bek oynuyor' diyebilirler. Mecburen oynuyor. Ben, Ferdi'yi her zaman ön tarafta oynatmak istiyorum ama bazı şeyler düşüncelerinizin önüne geçiyor. Eksiklerimiz var. Ferdi'yi sol beke koyduk, çocuk sağ olsun, aslanlar gibi oynuyor" diye konuştu.

İkinci yarıya golle başladıklarını hatırlatan Kartal, şöyle devam etti:

"2 dakika içinde 2 gol yememiz bizim dengemizi bozdu. Gol pozisyonlarına baktığınız zaman verilere göre eşit. Onlar değerlendirdiler ve galibiyetle ayrıldılar. Her şey bitmedi. Orada biz bu takımı yenebileceğimizi ve bu turu geçebileceğimizi düşünüyoruz. Her şeyin bitmediğini soyunma odasında konuştuk. Çok yoğun bir maç trafiği içerisindeyiz. Hasta, sakat ve cezalı durumlar devam ediyor maalesef. Rotasyon yaparak dengeli bir şekilde daha fazla sakatlıkla karşılaşmamak için en iyi şekilde oyuncularımızı değerlendirmeye çalışıyoruz."

Deplasmanda daha fazla topa sahip olan ve daha fazla kazanmak isteyen bir ekip olarak sahaya çıkacaklarını anlatan Kartal, şunları aktardı:

"Min-jae'nin arka adalesinde sertlik oldu. İkinci yarıya değişiklikle başladık. Oyuncularıma daha sakin kalmamız, daha moralli oynamamız, kendimiz gibi oynamamız gerektiğini söyledim. Topun bizde kalması gerektiğini söyledim. Golü bulduk ama daha sonra 2 tane üst üste yediğimiz gol dengemizi bozdu. Basit gol yemememiz gerekirken bunları yedik. Sonuç olarak bugün kaybettik. Bunu düşünmüyorduk ama bu maçın rövanşı var."

Taraftarın desteği olmadan başarı yakalamalarının mümkün olmadığının altını çizen Kartal, şunları kaydetti:

"Ben Fenerbahçeliyim, şikayet edemem. Başkanla yöneticilerle açık açık konuştuk. Devre arası transfer yapmak kolay olmuyor. Bazı oyuncuları istedik. Ciddi girişimler oldu ama kulüpler vermek istemediler. Maliyetleri çok yüksekti. FFP kriterlerinden dolayı alamadık. 1-2 oyuncu vardı alabilirdik ama baktık ara oyuncu gibi almış olmak için oyuncu almayalım dedim. Alacaksak Fenerbahçe’ye yakışır, kaliteli oyuncu almamız gerekiyor dedim."