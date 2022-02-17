PFDK'dan Murat Sancak'a rekor ceza

Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından "TFF ve hakemlerin içinde FETÖ'cüler var" diyen Adana Demirspor'a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan ceza geldi.

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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş maçı sonrası hakem Ali Şansalan yönetimine tepki göstererek "TFF ve hakemlerin için FETÖ'cüler var. Bunları temizleyin" demişti. PFDK, Murat Sancak'a ceza verdi.

3 ay hak mahrumiyeti ve 113 bin lira para cezası verildi

PFDK, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'a 3 ay hak mahrumiyeti ve toplamda 113 bin TL para cezası verdi.

Ayrıca PFDK'nın açıklamasında "Murat Sancak hakkında, müsabaka sonrası medya mensuplarına yapmış olduğu açıklamaları ile ilgili olarak TFF'nin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapmış olduğu başvuru sonucunun beklenmesine ve bu nedenle incelemenin devamına karar verilmiştir." denildi.