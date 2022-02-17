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Türkiye 17 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 17 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 465 bin 563 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 92 bin 406 kişinin testi pozitif çıktı, 258 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 144 milyon 599 bin 375'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 17 Şubat 2022 Perşembe günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 465 bin 563 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 92 bin 406 kişinin testi pozitif çıktı, 258 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 103 bin 988 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Salgının Omicron döneminde basit de olsa yeni bir hastalıkla mücadele gücü olmayan risk grubu açısından endişeliyiz. Genel olaraksa olumlu gelişmeler var. Test pozitiflik oranları düşüyor, iyileşen sayısı yeni vaka sayısının üstüne çıkıyor. Seyrin daha iyi olacağını öngörüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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