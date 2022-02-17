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Pandeminin bitmesini beklerken çok kötü haber! Yarasalarda üç yeni koronavirüs bulundu

Pandeminin bitmesini beklerken çok kötü haber! Yarasalarda üç yeni koronavirüs bulundu

Bilim insanları üç yeni koronavirüs keşfetti. Araştırmacılar söz konusu koronavirüslerin insan sağlığına zarar verme potansiyelinde olduğunu ancak kesin bir sonuca varmak için araştırmaların sürdüğünü duyurdu.

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İki yılı aşkın süredir yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde olan dünya, virüse 5 milyonun üzerinde kurban verdi. Son dönemde varyantları ile gündemden düşmeyen virüsün tam olarak nereden ve nasıl ortaya çıktığını hala çözememişken oldukça korkutucu bir haber geldi. Araştırmacılar SARS-CoV-2'ye benzer üç yeni koronavirüs keşfetti.

Nature dergisinde yayınlanan çalışmaya göre; Laos'ta yarasalarda keşfedilen BANAL-103, BANAL-236 ve BANAL-52 adlı yeni virüsler 2019'da küresel pandemiye neden olan koronavirüs SARS-CoV-2 ile genomik benzerlikler taşıyor. Çalışma, yeni koronavirüslerin virüsün insan hücrelerine bağlanmasını sağlayan başak proteininin anahtar alanında belirli benzerlikler gösterdiğine dikkat çekiyor.

Bu benzerliğin söz konusu virüslerin potansiyel olarak insan sağlığını tehdit etmesi anlamına geldiğini belirten uzmanlar kesin sonuca varmadan önce daha fazla çalışama yapılması gerektiğinin ise altını çiziyor.

Institut Pasteur'daki patojen keşfi laboratuvarı başkanı Marc Eloit, yarasa hayvan rezervuarında keşfedilen bu virüslerin varlığının SARS-CoV-2'nin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki uçsuz bucaksız karstik dağlık bölgelerde yaşayan yarasalardan kaynaklanabileceği teorisini desteklediğini belirtti.

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