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İspanyollar duyurdu! Sörloth Türkiye'ye geri dönüyor

İspanyollar duyurdu! Sörloth Türkiye'ye geri dönüyor

İspanyollar, Real Sociedad'da bekleneni veremeyen Norveçli golcünün zirvede olduğu Türkiye'ye dönebileceğini ileri sürdü.

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İspanya'da flaş bir Aleksander Sörloth iddiası ortaya atıldı. İspanyollar, Real Sociedad'da da umduğunu bulamayan Norveçli golcünün zirvede olduğu Türkiye'ye dönebileceğini bildirdi. Sörloth ile bu sene başında Fenerbahçe ilgilenmiş, ancak Trabzonspor'un Norveçli golcüyü satarken sözleşmesine eklettirdiği özel maddeye takılmıştı.

İspanyol basını, Alexander Sörloth'un, Almanya'da yaşadığı hayal kırıklığının ardından benzer bir süreci İspanya'da da yaşadığını vurguladı.

27 maçta sadece 5 gol attı
İspanyol sitesi eldesmarque.com'un haberinde, Norveçli golcünün şu ana kadar İspanya'da 3 kulvarda 27 maçta 1082 dakika sahada kaldığı ve sadece 5 gol attığı belirtildi.

Satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyorlar
Real Sociedad'ın Menajeri Roberto Olabe'nin Alexander Sörloth'un uyum sorununa dikkat çektiği açıklamalarına da yer verilen haberde şu ifadeler yer aldı:

"Sörloth, kariyerinin en parlak günlerini 37 maçta 25 gol attığı TS'de yaşadı. Sociedad'ın 16 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu var. Ancak şu anki görüntü sezon sonunda Türkiye'ye geri döneceğini işaret ediyor. Türk medyası onu Trabzonpor ve Beşiktaş'la ilişkilendiriyor." (Akşam)

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