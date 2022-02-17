ABD ve İngiltere'den son dakika Rusya açıklamaları! Savaş rüzgarı esiyor

ABD Başkanı Joe Biden, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal riskini 'çok yükse' olarak niteleyen Biden, Rusya'nın Ukrayna işgali için yanıltma operasyonu düzenleyebileceğini kaydetti.

Biden, bir gazetecinin, "Rusya'nın Ukrayna'ya gireceğini düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusuna, "Evet ama şimdi değil, gelecek günlerde" yanıtını verdi. Diplomatik çözümün halen mümkün olup olmadığının sorulması üzerine ise Biden, "Evet bu mümkün." dedi.

Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gönderdiği mektuba da halen yanıt beklediğini sözlerine ekledi.

İngiltere: Rusya'nın askerlerini geri çektiğine dair kanıt yok

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ise Rusya'nın sadece güce saygı duyduğunu, bu nedenle ABD dahil NATO müttefikleriyle Rusya'ya karşı güçlü bir yanıt vermeyi sürdüreceklerinin altını çizdi. Diplomasi için ortak çabalarının daha önce görülmemiş düzeyde ciddi yaptırım tehdidiyle birleştiğinde kritik öneme sahip olduğunu belirten Truss, şunları kaydetti:

"Rusya'nın bazı askeri birliklerin kışlalarına geri döndüğünü iddia etmesiyle yanlış bir güvenlik duygusuna kapılmamalıyız. Rus askeri yığınağı herhangi bir yavaşlama belirtisi göstermiyor. Şu anda Rusların Ukrayna yakınlarındaki sınır bölgelerinden çekildiğine dair bir kanıt yok. Rusya'nın Ukrayna'yı altüst etmek ve Batı birliğine meydan okumak için haftalar, hatta aylar daha harcamak için küstah bir manevrayla bunu daha uzun süre uzatabileceği konusunda dair bir illüzyon içerisinde olmamalıyız."

Truss, Rusya'nın her an bir işgal başlatabilecek insan gücüne ve donanıma sahip olduğunu bildiklerini belirterekü "Moskova'yı stratejik sürpriz unsurundan mahrum bırakmak için istihbaratımızı kullanmaya kararlıyız" dedi. Rus halkının ve Rus hükümetinin yeni bir işgal için ödeyecekleri bedeli doğrudan kendilerinden duymasının hayati önem taşıdığını vurgulayan Truss, "Eşi görülmemiş bir koordineli yaptırım paketinin Rusya için ciddi ekonomik maliyetleri olacak. Bu, aynı zamanda Kuzey Akım-2 dahil diğer stratejik çıkarlarına da zarar verecek ve boru hattının devam etmesini fahiş hale getirecektir" ifadelerini kullandı.

Bir çatışmanın hiçbir şekilde kaçınılmaz olmadığının altını çizen Truss, Kremlin'in uçurumun kenarından dönmesi ve diplomasi yoluyla farklı bir yol seçmesi için hala zamanı olduğuna dikkati çekti.