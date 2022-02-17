BIST 2.026
DOLAR 13,61
EURO 15,48
ALTIN 826,86
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Barakada çıkan yangında emekli öğretmen öldü

Barakada çıkan yangında emekli öğretmen öldü

ANTALYA'nın Serik ilçesinde barakada çıkan yangında 89 yaşındaki emekli öğretmen hayatını kaybetti.

Abone ol

Gebiz Mahallesi girişindeki arsada bulunan ve emekli öğretmen Necmettin Yıldıran'ın (89) yalnız yaşadığı tek odalı barakada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, içeride Yıldıran'ın cansız bedenini buldu. İtfaiye erleri, yaşlı adamın barakada baktığı 2 köpek yavrusunu kurtardı.

Ölüm haberini alarak gelen Yıldıran'ın yakınları gözyaşı döktü, bazıları fenalık geçirdi. Yıldıran'ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarmalar, barakanın önünden ayrılmayan köpek yavrularını koruma altına aldı.

Yangının, yemek yapıldığı sırada odadaki yatak ve yorganların alev alması sonucu çıktığı tahmin ediliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Mehmetçiğe karşı Suriye'de çatıştı Türkiye'ye kaçtı 4 yıl sonra Kayseri'de yakalandı
Mehmetçiğe karşı Suriye'de çatıştı Türkiye'ye kaçtı 4 yıl sonra Kayseri'de yakalandı
Rasim Ozan Kütahyalı'ya tazminat şoku! Dursun Çiçek'e 12 bin 500 TL ödeyecek: Beni arasaydı...
Rasim Ozan Kütahyalı'ya tazminat şoku! Dursun Çiçek'e 12 bin 500 TL ödeyecek: Beni arasaydı...
Evlat nöbetine iki aile daha katıldı! 'Ağlamaktan gözümü kör ettim' deyip acılı anne seslendi
Evlat nöbetine iki aile daha katıldı! 'Ağlamaktan gözümü kör ettim' deyip acılı anne seslendi
Türkiye'nin yeni starı Kukuli Sezen Aksu'yu Ezhel'i bile geride bıraktı
Türkiye'nin yeni starı Kukuli Sezen Aksu'yu Ezhel'i bile geride bıraktı
Sanatçı Mithat Demokan hayatını kaybetti! Film teklifi gelince hastalıklarını unutup kabul etmişti
Sanatçı Mithat Demokan hayatını kaybetti! Film teklifi gelince hastalıklarını unutup kabul etmişti
NATO Rus askeri ilerliyor diyor Rusya'dan cevap geldi
NATO Rus askeri ilerliyor diyor Rusya'dan cevap geldi
Dalaman Havalimanı'nın yüzde 60'ı satıldı İspanyol ortak geldi
Dalaman Havalimanı'nın yüzde 60'ı satıldı İspanyol ortak geldi
Ersan Şen'le Ahmet Hakan birbirine girdi! 'Çağır programına boyunun ölçüsünü al'
Ersan Şen'le Ahmet Hakan birbirine girdi! 'Çağır programına boyunun ölçüsünü al'
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi 3. kez covid-19'a yakalandı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi 3. kez covid-19'a yakalandı
Tekirdağ'da müşteri çekme yarışı yeri göğü inletiyor! Balık fiyatları yüzleri güldürdü
Tekirdağ'da müşteri çekme yarışı yeri göğü inletiyor! Balık fiyatları yüzleri güldürdü