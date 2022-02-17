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Sanatçı Mithat Demokan hayatını kaybetti! Film teklifi gelince hastalıklarını unutup kabul etmişti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sanatçı Mithat Demokan hayatını kaybetti! Film teklifi gelince hastalıklarını unutup kabul etmişti

Marmaris Belediyesi Huzurevi sakinlerinden emekli Devlet Opera ve Bale sanatçısı Mithat Demokan hayata veda etti.

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Marmaris Belediyesi Huzurevi sakinlerinden emekli Devlet Opera ve Bale sanatçısı Mithat Demokan 96 yaşında hayata veda etti. 10 gün önce zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırılan sanatçı doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Marmaris Belediyesi Dinlenme ve Huzurevi’nde 2009 yılından beri ikamet eden Mithat Demokan; 2019 yılında Marmaris Belediyesi tarafından Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 81’inci yılı dolayısıyla çekilen filmde o dönem huzurevinde ikamet eden usta sanatçı Altan Karındaş ile kameraların karşısına geçmişti.

Yaşlılıktan kaynaklı ciddi rahatsızlıklar geçirmelerine rağmen Atatürk ile ilgili bir film teklifi gelince hastalıklarını unutup yıllar sonra kamera karşısına geçen iki sanatçının performansı ayakta alkışlanmış, bir dakikalık film büyük ilgi görmüştü. Atatürk sevgisi ve cumhuriyet sevdasıyla tanınan Demokan filmle ilgili duygularını “Çocuklar filmin teklifini sunduklarında tereddütsüz kabul ettim. Atatürk demek Türkiye demek. Elbette ayağa kalkacağız.” sözleriyle anlatmıştı. 



"Atatürk her şeydir, bunu sakın unutmayın"
Gençlere de nasihatlerde bulunan Demokan, “Atatürk her zaman var. Biz onsuz yapamayız. Bu vatan O’nun vatanı. Atatürk’ü okuyun ama onu anlayarak, yaşayarak, Atatürk’ü içinizde hissederek okuyun. Atatürk her şeydir, bunu sakın unutmayın” ifadesini kullanmıştı. Altan Karındaş geçtiğimiz Mart ayında hayata gözlerini yumarken, hayata veda eden Mithat Demokan için Armutalan Camii’nde cenaze namazı kılındı. Danimarka’da yaşayan bir kızı bulunan Demokan’ı Marmaris Belediyesi Başkanvekili Ummuhan Kabaçam, huzurevi sakinleri, belediye çalışanları ve vatandaşlar son yolculuğuna uğurladı. Demokan Armutalan Mezarlığı’na defnedildi.

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