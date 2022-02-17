Ersan Şen'le Ahmet Hakan birbirine girdi! 'Çağır programına boyunun ölçüsünü al'

Hürriyet yayın yönetmeni Ahmet Hakan, bugün "Ersan Şen için kaygılanıyorum" başlıklı yazısında "'Çok şey bilen adam' filmini çeviriyor!" diye yazdı. Ersan Şen de sosyal medya hesabından "Benim için endişelenen varsa programına davet eder, cevabını alır" karşılığını verdi.

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Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde ekranlardaki tartışma programlarının vazgeçilmez ismi haline gelen hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen'i eleştirip, "Ersan Şen'in gidişatı beni endişelendiriyor" diye yazdı. Ersan Şen de sosyal medya hesabı üzerinden Ahmet Hakan'a meydan okudu.

Ahmet Hakan, "Ersan Şen için kaygılanıyorum" başlıklı yazısında, Ersan Şen için şunları yazdı:

Ersan Şen 'Çok şey bilen adam' filmini çeviriyor!

"Hakkında ahkâm kestiği konuları her geçen gün daha da çoğaltıyor.

Ekrandaki delirme anlarını gitgide daha çok arttırıyor.

Kendisini ciddiye alma oranını yükselttikçe yükseltiyor.

Gözünün üstünde kaşın var denmesine bile tahammül edemiyor.

Neredeyse her akşam 'Çok şey bilen adam' filmini çeviriyor.

Kısacası Ersan Şen’in gidişatı beni endişelendiriyor."

Ersan Şen: Çağır programına boyunun ölçüsünü al

Ersan Şen ise, Ahmet Hakan'ın yazısına bir yanıt verdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ersan Şen, isim vermeden Ahmet Hakan'a tepki gösterdi. Ersan Şen, "Benim için endişelenen varsa programına davet eder, cevabını alır. Vatan, Millet sevgim ve hukukçu duruşum belli, herkes kendisi için endişelensin. Yazdıklarım belli, söylediklerim de; söz de kalır, yazı da…" diye belirtti.