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Beşiktaş'ta antremanı yarıdan bırakan Miralem Pjanic'le ilgili kulüpten açıklama

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Beşiktaş'ta antremanı yarıdan bırakan Miralem Pjanic'le ilgili kulüpten açıklama

Beşiktaş Kulübü, bugün gerçekleşen antrenmanda sakatlanan Miralem Pjanic'in alt baldır arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

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Siyah-beyazlı kulüpte Bosna-Hersekli yıldız Miralem Pjanic, sabah antrenmanında yaşadığı sakatlık sonrası antrenmanı yarıda bıraktı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig’deki Altay maçı hazırlıkları kapsamında bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenman sırasında alt baldır arka adalesinde ağrı hissetmesi nedeniyle çalışmayı tamamlayamayan futbolcumuz Miralem Pjanic, MR görüntülemesinden geçmiş, oyuncumuzun alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Miralem Pjanic’in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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