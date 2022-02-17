BIST 2.021
DOLAR 13,61
EURO 15,49
ALTIN 828,04
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Mehmetçiğe karşı Suriye'de çatıştı Türkiye'ye kaçtı 4 yıl sonra Kayseri'de yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Mehmetçiğe karşı Suriye'de çatıştı Türkiye'ye kaçtı 4 yıl sonra Kayseri'de yakalandı

PKK/YPG terör örgütü saflarında Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk askeri ve Suriye Milli Ordusu askerleriyle çatışan terörist, sığınmacı kılığında geldiği Türkiye’de yakalandı. Teröristin Şanlıurfa üzerinden ülkeye giriş yaptığı ve Kayseri'de bir adreste saklandığı belirlendi.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytin Dalı Harekatı'nda PKK/YPG terör örgütü saflarında Türk ve Suriye Milli Ordusu askeriyle çatışan Ercivan T. isimi teröristin harekat sonrası mülteci kılığında yasa dışı yollarla Suriye sınırından geçerek Şanlıurfa’ya geldiği bilgisine ulaştı.

Teröristin Türkiye’de örgüte bilgi aktarmaya devam ettiğini belirleyen ekipler, Kayseri’deki bir adreste yaşadığını tespit etti.

Şanlıurfa’dan hareket eden özel ekip, teröristi saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı. Şanlıurfa’ya getirilen terörist, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Resmi kurum ve kuruluşlarla ilgili bilgi ve konum bilgileri aktardı
Teröristin ifadesinde PKK/YPG terör örgütü saflarında Türk askeriyle çatıştığını ve mülteci kılığında geldiği Türkiye’de örgüte resmi kurum ve kuruluşlarla ilgili bilgi ve konum bilgileri aktardığını itiraf ettiği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Rasim Ozan Kütahyalı'ya tazminat şoku! Dursun Çiçek'e 12 bin 500 TL ödeyecek: Beni arasaydı...
Rasim Ozan Kütahyalı'ya tazminat şoku! Dursun Çiçek'e 12 bin 500 TL ödeyecek: Beni arasaydı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledi Devlet Bahçeli de belediyelere talimatı verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledi Devlet Bahçeli de belediyelere talimatı verdi
Türkiye'nin yeni starı Kukuli Sezen Aksu'yu Ezhel'i bile geride bıraktı
Türkiye'nin yeni starı Kukuli Sezen Aksu'yu Ezhel'i bile geride bıraktı
Doğu Perinçek'ten Meral Akşener'e olay sözler: Eski bir gladyo kraliçesi
Doğu Perinçek'ten Meral Akşener'e olay sözler: Eski bir gladyo kraliçesi
NATO Rus askeri ilerliyor diyor Rusya'dan cevap geldi
NATO Rus askeri ilerliyor diyor Rusya'dan cevap geldi
Dalaman Havalimanı'nın yüzde 60'ı satıldı İspanyol ortak geldi
Dalaman Havalimanı'nın yüzde 60'ı satıldı İspanyol ortak geldi
Ersan Şen'le Ahmet Hakan birbirine girdi! 'Çağır programına boyunun ölçüsünü al'
Ersan Şen'le Ahmet Hakan birbirine girdi! 'Çağır programına boyunun ölçüsünü al'
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi 3. kez covid-19'a yakalandı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi 3. kez covid-19'a yakalandı
Tekirdağ'da müşteri çekme yarışı yeri göğü inletiyor! Balık fiyatları yüzleri güldürdü
Tekirdağ'da müşteri çekme yarışı yeri göğü inletiyor! Balık fiyatları yüzleri güldürdü
İBB'nin izinsiz topladığı 6.2 milyon liralık bağışa el konuldu! İmamoğlu 'beddua edecekler' dedi
İBB'nin izinsiz topladığı 6.2 milyon liralık bağışa el konuldu! İmamoğlu 'beddua edecekler' dedi