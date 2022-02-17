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Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledi Devlet Bahçeli de belediyelere talimatı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledi Devlet Bahçeli de belediyelere talimatı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Partili belediyelere verdiği suya indirim talimatının ardından MHP lideri Devlet Bahçeli de partisinin belediye başkanlarına talimat verdi.

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MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin talimatıyla MHP'li 229 Belediye su fiyatlarında indirime gidiyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın belediye başkanlarına talimat yazısı gönderdi.

MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz belediye başkanlarına gönderdiği mesajda şu ifadeleri kullandı; Sayın Belediye Başkanı; Vatandaşımızın üzerindeki yüklerin hafifletilmesi ve aile bütçelerine katkı sağlamak maksadıyla Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin talimatlarıyla, su fiyatlarında % 7 oranında indirim yapılarak insanımıza destek olunması hususunda gereğini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

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