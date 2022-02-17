BIST 2.026
DOLAR 13,61
EURO 15,48
ALTIN 826,86
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Dini nikahlı karısını öldürdü!

Dini nikahlı karısını öldürdü!

Kadına şiddetin ardı arkası kesilmiyor. Son haber Konya'dan geldi. Dini nikahlı eşini tabancayla vurarak öldüren zanlı, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Abone ol

Olay, dün saat 18.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdar Ö., dini nikahlı olduğu öğrenilen ve 1 aydır ayrı yaşadığı Güler Gül'ün (38) kaldığı eve gitti. Burada ikili arasında çıkan tartışmada Serdar Ö., dini nikahlı karısını yanında bulunan tabanca ile ateş ederek yaraladı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralı kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Güler Gül yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan şüpheli Serdar Ö., Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Güler Gül, Karatay ilçesi Atabey Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
BİM Rekabet Kurumu'nun fahiş fiyat cezasını erken ödedi
BİM Rekabet Kurumu'nun fahiş fiyat cezasını erken ödedi
Bakan Soylu'dan flaş Suriyeli açıklaması: Şam ve çevresinden geliyorlar
Bakan Soylu'dan flaş Suriyeli açıklaması: Şam ve çevresinden geliyorlar
Barakada çıkan yangında emekli öğretmen öldü
Barakada çıkan yangında emekli öğretmen öldü
Mehmetçiğe karşı Suriye'de çatıştı Türkiye'ye kaçtı 4 yıl sonra Kayseri'de yakalandı
Mehmetçiğe karşı Suriye'de çatıştı Türkiye'ye kaçtı 4 yıl sonra Kayseri'de yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledi Devlet Bahçeli de belediyelere talimatı verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledi Devlet Bahçeli de belediyelere talimatı verdi
Evlat nöbetine iki aile daha katıldı! 'Ağlamaktan gözümü kör ettim' deyip acılı anne seslendi
Evlat nöbetine iki aile daha katıldı! 'Ağlamaktan gözümü kör ettim' deyip acılı anne seslendi
Türkiye'nin yeni starı Kukuli Sezen Aksu'yu Ezhel'i bile geride bıraktı
Türkiye'nin yeni starı Kukuli Sezen Aksu'yu Ezhel'i bile geride bıraktı
Doğu Perinçek'ten Meral Akşener'e olay sözler: Eski bir gladyo kraliçesi
Doğu Perinçek'ten Meral Akşener'e olay sözler: Eski bir gladyo kraliçesi
Sanatçı Mithat Demokan hayatını kaybetti! Film teklifi gelince hastalıklarını unutup kabul etmişti
Sanatçı Mithat Demokan hayatını kaybetti! Film teklifi gelince hastalıklarını unutup kabul etmişti
NATO Rus askeri ilerliyor diyor Rusya'dan cevap geldi
NATO Rus askeri ilerliyor diyor Rusya'dan cevap geldi