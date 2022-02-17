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BİM Rekabet Kurumu'nun fahiş fiyat cezasını erken ödedi

BİM Rekabet Kurumu'nun fahiş fiyat cezasını erken ödedi

BİM, Rekabet Kurumu tarafından verilen cezayı yüzde 25 erken ödeme indiriminden faydalanarak 718,6 milyon TL olarak 17 Şubat tarihinde ödediğini açıkladı.

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BİM, Rekabet Kurumu'nun fahiş fiyat cezasını erken ödedi. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada iletilen para cezasının yüzde 25 erken ödeme indiriminden faydalanılarak 718,6 milyon TL olarak 17 Şubat tarihinde ödendiği belirtildi.

Açıklamada şirketin sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenecek olan 31 Aralık 2021 tarihli mali tablolarında ilgili para cezası tutarında karşılık ayrılacağı da ifade edildi.

Şirket cezanın ödenmesi veya şirket mali tablolarına yansıtılmasının cezaya konu suçlamaların kabul edildiği anlamına gelmediği, cezanın iptaline ilişkin ilgili mahkemede yasal süre içinde dava açılacağı belirtildi.

Rekabet Kurumu tarafından BİM'in de dahil olduğu beş zincir market ve bir tedarikçi şirkete toplamda 2,7 milyar liralık idari para cezası verildiği duyurulmuştu.

bim
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