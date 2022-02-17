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Galatasaray'ın yeni sportif direktörü Pasquale Sensibile oldu

Galatasaray'ın yeni sportif direktörü Pasquale Sensibile oldu

Galatasaray Kulübü, sportif direktörlük görevine Pasquale Sensibile'nin getirildiğini açıkladı.

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Galatasaray Futbol Takımı'nda sportif direktörlük görevine Pasquale Sensibile'nin getirildiği açıklandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Galatasaray Başkan Yardımcısı Özgür Kalelioğlu, "17 Şubat 2022 tarihi itibarıyla, Futbol A Takımı Sportif Direktörlüğü görevine, bu alanda çok büyük tecrübesi ve bilgi birikimi bulunan, dünyanın sayılı isimlerinden Pasquale Sensibile’yi getirmiş bulunmaktayız." dedi.

Sportif danışman Luis Campos'un önerisiyle anlaşma yapılan Sensibile, daha önce Juventus, Verona, Palermo ve Roma gibi takımlarda da görev aldı.

Pasquale Sensibile kimdir, hangi takımlarda çalıştı?
50 yaşındaki İtalyan sportif direktör Pasquale Sensibile, futbolculuk kariyerinde ülkesinin birçok alt lig takımında forma giyerken 2003'te kariyerini noktaladı.

Sensibile'nin daha sonra ilk durağı Novara oldu. 2009'da Novara'nın sportif direktörlüğünü yapan Sensibile 2011'de ise aynı görev için Sampdoria'ya imza attı. Burada geçirdiği bir yılın ardından 2013-14 sezonunda Mantova'nın sportif direktörlüğünü yapan İtalyan, 2014'te başkent ekibi Roma'da görev aldı.

Pasquale Sensibile, 2014'te Roma'nın scout ekibinde yer alırken 2016'da Serie B ekibi Trapani'ye, ardından 2017'de Alessandria'ya sportif direktör olarak atandı.

2018'de Roma'daki scoutluk görevine geri dönen Sensibile, 2019'un Haziran ayında Serie A ekibinden ayrıldı ve o günden bu yana herhangi bir kulüpte görev yapmadı.

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