Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a indirim cevabı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Partili belediyelere su tarifelerinde KDV indirimi yapılması talimatı vermişti. Bunun üzerine Ekrem İmamoğlu açıklama yaparak "Elektrik, doğalgaz ve su faturalarınızı yan yana koyun, hangi faturada indirim gerekiyor milletimiz karar versin" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu belediyelerin su faturalarındaki KDV indirimine gitmesiyle ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İmamoğlu sosyal medya hesabından, "Önemli bir bilgilendirme" notunu düşerek, "Elektrik, doğalgaz ve su faturalarınızı yan yana koyun, hangi faturada indirim gerekiyor milletimiz karar versin" ifadelerini kullandı.

Faturalardaki artış Türkiye'de hem siyasetin hem vatandaşın gündeminden düşmüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli bugün kendi partilerinin belediye başkanlarına su faturlarında KDV indirimine gitmesi için talimat verdi. Yaşanan bu gelişmelerin ardında İBB Başkanı da sosyal medya hesabından faturalarla ilgili yeni bir paylaşımda bulundu.

İmamoğlu Twitter adresinden, "Önemli bir bilgilendirme! Suda KDV indirimi %7 oranında yapıldı ancak Büyükşehir Belediyelerinin su temin maliyeti 1 yılda %100’den fazla arttı. Elektrik, doğalgaz ve su faturalarınızı yan yana koyun, hangi faturada indirim gerekiyor milletimiz karar versin." ifadelerini kullandı.