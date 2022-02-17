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Semra Güzel'in dokunulmazlığı için Komisyon'dan karar çıktı!

Semra Güzel'in dokunulmazlığı için Komisyon'dan karar çıktı!

PKK'lı teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması Komisyon'da oy çokluğuyla kabul edildi. Güzel'in dokulmazlığının kaldırılmasına ilişkin son karar, TBMM Genel Kurulu'nda alınacak.

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TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu'nda HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, 'terör örgütü üyesi olma' suçlamasıyla dokunulmazlığının kaldırılmasına oy çokluğu ile karar verildi. Güzel'in dokulmazlığının kaldırılmasına ilişkin son karar, TBMM Genel Kurulu'nda alınacak.

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