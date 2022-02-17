Mahkum oyuncuları Ali kimdir gerçekte kim oynuyor? Ramiz Mullamusa nereli?

FOX'un son dizi bombası Mahkum bu akşam 10. bölümü ile ekrana gelecek. İsmail Hacıoğlu ve Onur Tuna'nın başrolünde olduğu dizi Mahkum, aslında “Innocent Defendant” adlı Kore dizisinden uyarlama. Dizinin konusu kadar oyuncu kadrosu da takip ediliyor. Peki son bölümlerde dikkat çeken Ali karakterini kim oynuyor. Ramiz Mullamusa kaç yaşında, aslen nereli?

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FOX TV 'in perşembe akşamlarına damga vuran dizisi Mahkum'un oyuncuları araştırılıyor. Mahkum 'Ali' Ramiz Mullamusa kimdir? Ali gerçek adı nedir? Ramiz Mullamusa kaç yaşında, dizileri, filmleri neler? soruları bu kapsamda merak ediliyor. "Innocent Defendant" dizisinin uyarlaması olarak ekranlara gelecek yapımda oyuncu kadrosu da büyük merak topluyor. Ramiz Mullamusa nereli?

Mahkum Ali kimdir: FOX'ta yayınlanan Mahkum dizisinin oyuncuları merak ediliyor. Sevilen dizide Ali karakteri dikkat çekti. Her perşembe ekrana gelen dizide Ali'yi canlandıran isim Ramiz Mullamusa oluyor.

Ali, hırsızlık suçu nedeniyle Savcı Fırat ile aynı koğuşa geldi. Savcı, Ali'nin savunmasında ona yardımcı oldu ve içerden çıkmasını sağladı. Ali'nin nezarethanedeki son gecesinde ise ilginç bir olay yaşandı. Fırat, o gece intihar etmeye çalıştı ve o sırada tuvalete Ali geldi. Ali, Fırat'a ailesini öldürenin kendisi olduğunu söyledi. İlerleyen dakikalarda ise Sasha ile Ali'nin bir bağlantısı olduğu görülüyor. Peki, Ali ne yaptı?

Ramiz Mullamusa kimdir: 24 Haziran 1999 Hatay doğumludur. Henüz lise öğrencisidir. Hakkında bilinen bir şey yoktur. Yengeç burcudur.

Ramiz Mullamusa, ilk olarak Beni Bırakma dizisiyle ekrana gelmiştir. Daha sonra Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisinde de rol almıştır.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde Aziz karkaterini canlandırmıştır.

Mahkum dizisi oyuncuları kim?

Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk’ün oturduğu, senaryosunu Uğraş Güneş’in uyarladığ, başrollerini Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya ve Melike İpek Yalova’nın üstlendiği dizide Hakan Karsak, Anıl İlter, Tugay Mercan, Hayal Köseoğlu, Muharrem Türkseven, Bülent Seyran, Furkan Kalabalık, Burcu Cavrar, Alara Bozbey, Gürberk Polat, Murat Şahan, Gökhan Tercan, Alya Sude Mazak, İlker Yağız Uysal, Nihal Koldaş, Bülent Düzgünoğlu, Mehmet Ulay ve Hakan Salınmış gibi ünlü isimler yer alıyor.

Mahkum dizisi konusu ne: Fırat Bulut, İstanbul Adliye'sinde görevli bir cumhuriyet savcısıdır. Başarılı bir savcı olan Fırat, eşi Zeynep ve beş yaşındaki kızı Nazlı'yla mutlu bir hayat yaşar. Ancak bir gün uyandığında son dört ayda olanları hiçbir şekilde hatırlamadan kendisini cezaevinde bulur. En son anısı, kızının doğum gününü kutladığı gecedir. Şok ve dehşet içinde, karısını ve kızını öldürmekle suçlandığını fark eder. İkinci duruşması yaklaşmaktadır ve müebbet cezasına çarptırılmıştır.Karısını ve kızını gerçekten öldürmüş müdür? Cumhuriyet savcısı Fırat Bulut’un hapsedilmesinden önce araştırdığı en son dava, ülkenin en önce gelen ailelerinden olan Yesari'lerin halefleri olan ikiz kardeşlerden, Barış Yesari'nin davasıdır.. Barış Yesari'nin evinde bir genç kız öldürmüştür. Hafızası geçici olarak mı yoksa sonsuza dek mi kaybolmuştur teşhis konulamayan Fırat Bulut, masumiyetini kanıtlamak için hem hatırlamak, hem hayatta kalmak hem de cezaevinden kaçmak zorundadır.

Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk’ün oturduğu Mahkum dizisinin çekimleri İstanbul'da gerçekleşiyor.

Fırat Bulut

ONUR TUNA

30'lu yaşlarının başında, Cumhuriyet savcısı. Hem çok iyi bir hukukçu hem de gözü kara. Cinayet soruşturmalarını titizlikle yürütürken, ailesine çok az zaman ayırabiliyor. Karısı Zeynep bu durumdan hiç memnun değil. 5 yaşına basan kızları Nazlı da babasına çok düşkün. Fırat, çalışmadığı zamanların tamamını kızına ayırıyor. Ne yaparsa yapsın, sorumluluklarını yerine getirmek, hayatı ihmal etmekten daha önemli Fırat için… Annesi ve babasını genç yaşta kaybetmiş. Öğretmen olan karısı Zeynep'i ve kızı Nazlı'yı her şeyden çok seviyor… Benzerine az rastlanır bir savcı profili. Cübbeli ama sokaktan geldiği için insanı, memleketi tanıyor. Polisiye dizilere düşkün. Cinayet dizilerindeki katili 10. dakikada tahmin edebiliyor genelde... Zeki ve eğlenceli bir adam... Korkusuzca tüm davaların üzerine giden Fırat'ın yolu Türkiye'nin en zengin adamının oğlu Barış Yesari'yle kesiştiğinde değişecek.

Savaş Yesari

İSMAİL HACIOĞLU

87'de New York'ta Amerikan pasaportu kazanarak doğdular... Forbes listesine göre Avrupa'nın en zengin 100 iş adamından birisi olan Zahit Yesari'nin tek yumurta ikizi oğulları... Zahit; küvözde ağlayana Savaş, gülene Barış ismini verdi. İlkokuldan sonra ikisi de Robert Koleji'ni kazandı. İlk senelerde Barış, Savaş'tan çok daha başarılı bir öğrenciyken, ergenlikle birlikte Barış okulun bir numaralı serserisine dönüştü. Savaş ise okulu yüksek bir ortalamayla bitirip Yale'in sınavlarını kazandı. Türkiye'nin inşaat devi Yesariler'in iki oğlu da yeni kuşak için yetişeceklerken, Barış Amerika'da üniversiteyi altıncı ayında bıraktı ve Amerika'nın en hareketli ortamlarında takılmaya başladı… Savaş Yale'i bitirmek için gece gündüz ders çalışırken, Barış sürekli gezdi, tozdu, partiledi. Sanatla ilgilendi. Savaş o arada okulu bitirip İstanbul'a döndü ve şirketin yönetim kadrosuna katıldı. Hayat seçimlerden ibaretti ve seçimleri DNA'ları aynı olan ikiz kardeşleri bambaşka insanlara dönüştürdü... Savaş beyazsa, Barış siyahtı...

Barış Yesari

İSMAİL HACIOĞLU

87'de New York'ta Amerikan pasaportu kazanarak doğdular... Forbes listesine göre Avrupa'nın en zengin 100 iş adamından birisi olan Zahit Yesari'nin tek yumurta ikizi oğulları... Zahit; küvözde ağlayana Savaş, gülene Barış ismini verdi. İlkokuldan sonra ikisi de Robert Koleji'ni kazandı. İlk senelerde Barış, Savaş'tan çok daha başarılı bir öğrenciyken, ergenlikle birlikte Barış okulun bir numaralı serserisine dönüştü. Savaş ise okulu yüksek bir ortalamayla bitirip Yale'in sınavlarını kazandı. Türkiye'nin inşaat devi Yesariler'in iki oğlu da yeni kuşak için yetişeceklerken, Barış Amerika'da üniversiteyi altıncı ayında bıraktı ve Amerika'nın en hareketli ortamlarında takılmaya başladı… Savaş Yale'i bitirmek için gece gündüz ders çalışırken, Barış sürekli gezdi, tozdu, partiledi. Sanatla ilgilendi. Savaş o arada okulu bitirip İstanbul'a döndü ve şirketin yönetim kadrosuna katıldı. Hayat seçimlerden ibaretti ve seçimleri DNA'ları aynı olan ikiz kardeşleri bambaşka insanlara dönüştürdü... Savaş beyazsa, Barış siyahtı...

Cemre Uysal

SERAY KAYA

30’lu yaşlarda... Ankara Hukuk Fakültesi'ni dereceyle bitirdi... Zeki, güzel ve çok hırslı... Çok çalışkan ve yıldızı yüksek bir avukat olmasına rağmen çok başarısız. Hukuk bürolarında çaylak avukat olarak başladı ama kurumsal hayata ayak uyduramadığından kovuldu. Devlet kadrosunda, kimsenin almadığı ya da almaya cesaret edemediği davaları alan bir kamu avukatı olarak çalışıyor… Özellikle kadın ve çocuk davalarını seçiyor. Motoruyla adliyeden adliyeye koşturuyor... Henüz kazanabildiği bir dava yok... Mahkemede ikna edebildiği bir savcı ya da hakim olmadı. Fırat'ın masumiyetini kanıtlayacağı büyük duruşma en büyük davası olacak.

Büge Yesari

MELİKE İPEK YALOVA

30’lu yaşlarda... Doğma büyüme İstanbullu bir cadde kızı... Babası orta ölçekli bir müteahhit, annesi ev hanımı... Bir evin tek kızı olarak ailenin de prensesi olarak büyüdü. Öğrencilikten itibaren kışları İstanbul, yazları Alaçatı bir hayat yaşadı... Zenginliği, gösterişi hep sevdi... Zehirli bir güzelliğe sahip... O kadar ki, Türkiye'nin en zengin adamının iki oğlunu da kendine aşık etti. Barış Yesari'yle bir yaz akşamında tanıştı. Şahane bir konserin ardından sabahladılar. Birbirlerine aşık oldular. Bu fırtınalı yaz aşkı, kış gelince Barış'ın bir süreliğine yurt dışına dönmesi yüzünden çatırdadı... Büge, Barış'a çok aşıktı ama Barış evliliği düşünmüyordu. Barış ortada yokken Savaş'la tanıştı. Savaş, Büge'yle Barış'ın ilişkisini bilmiyordu. Büge, Savaş'a bakınca evlenilebilir bir Barış sureti görüyordu. Yesari Ailesi'ne girmek de onun için çok önemliydi. Büge ve Savaş, muhteşem bir düğünle evlendiler. Büge hala Barış'a aşıktı. Barış da ona... Yesariler'in bir parçası olarak kalmak hayatının tek amacına dönüştü.

Sasha

HAYAL KÖSEOĞLU

Barış Yesari'nin sağ kolu, her türlü işini yaptırdığı çok özel bir gangster. Cesaretinin ve zekasının getirdiği gücü hayranlık uyandıran; bu görüntüsünün altındaki duygusal kırılganlığı ise iç acıtan bir kadın. Zorlu bir çocukluk geçirdi. Annesinin erken yaşta kanserden ölümünün çok etkisinde kalıp 15 yaşında anoreksi hastalığına yakalandı ve buna rağmen hayata karşı güçlü durmak için lisedeyken kick boks öğrendi. Antalya'da doğan Sasha'nın annesi Ukraynalı, babası Türk. Annesinin ölümünden sonra evden kaçtı. Çocukluğundan beri bilgisayar başında anti sosyal bir hayatı vardı, müthiş bir hackera dönüştü. 20'li yaşlarına geldiğinde İstanbul'da suç ortamlarına girdi. Erkek arkadaşı intihar ettikten sonra tamamen değişti. Sokaklarda yatmaya, uyuşturucu kullanmaya başladı. Bir gece yarısı Beyoğlu'nda Barış Yesari onu sokakta yattığı yerden kaldırdı ve yanına aldı. O zamandan beri Barış için çalışıyor. Bazen öldürerek, bazen algı yaratarak iş çözüyor. Kılıktan kılığa girebilen, her işi olağanüstü bir soğukkanlılıkla çözebilen bireysel bir anarşist.