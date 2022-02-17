İsrail'den sürpriz İran iddiası: İHA'larla saldırmaya hazırlanıyorlar

İSRAİL'in İran'ın insansız hava araçlı (İHA) olası saldırısına hazırlık yaptığı bildirildi. İran'dan iki gün önce İsrail topraklarına yönlendirilen iki İHA'nın Irak'ta düşürüldüğü öne sürüldü.

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İSRAİL Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre; orduya bağlı savunma kurumu İran'ın insansız hava araçlı (İHA) olası bir saldırısına hazırlık yapıyor, İran'ın bu yöndeki çabaları devam edecek.

Haberde; bunun Yemen'deki Husi isyancılara ve İran'la bağlantılı terör örgütlerine karşı Amerikan güçlerinin saldırılarına İsrail'in yardım ettiği yönünde İranlı yetkililerin iddialarından kaynaklandığı kaydedildi.

KAN, İran'dan iki gün önce İsrail topraklarına yönlendirilen iki İHA'nın Irak'ta düşürüldüğünü öne sürdü.