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DEVA Partili Yeneroğlu: 28 Şubat bizim için güçlendirilmiş parlamenter sistemin tanıtım günüdür

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
DEVA Partili Yeneroğlu: 28 Şubat bizim için güçlendirilmiş parlamenter sistemin tanıtım günüdür

6 muhalefet partisinin bir araya gelmesi ve ortak açıklama için 28 Şubat'ın seçilmesi tartışma yaratmıştı. Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, 28 Şubat için, "Bizim için güçlendirilmiş parlamenter sistemin tanıtım günüdür" dedi.

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Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 6 siyasi partinin Türkiye'nin yıllardır görmeyi umut ettiği uzlaşma anlayışı içinde tarihi bir çalışma için bir araya geldiğini söyledi.

Kimsenin emeklerinin kayırmacılığa feda edilmediği Türkiye için güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasını hazırladıklarını anlatan Yeneroğlu, ayrıntıları 28 Şubat'ta kamuoyuyla paylaşılacak bu çalışmanın demokrasi ve hukuk devleti ilkelerinin tam anlamıyla gerçekleştirilebilmesi yolunda atılacak büyük bir adım olduğunu ifade etti.

Yeneroğlu, Türkiye'nin yarınını inşa için bir araya gelerek istişare ve uzlaşı kültürüne tarihi bir örnek olmalarının, hükümet ortaklarını rahatsız ettiğini savundu.

HDP'nin 6 siyasi partinin toplantısında yer almamasına yönelik eleştirilerine değinen Yeneroğlu, "Milletimizin tamamını, tüm renklerini kucaklayan bir anlayışın benimsendiğini, 28 Şubat'ta güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metni paylaşıldığında herkes görecek. O masa, herkesin mutabakat içinde hareket ettiği bir masadır. Mutabakat dışında bir durum söz konusu olduğunda o masanın gündemi dışındaki bir konu olarak değerlendirilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Açıklama tarihi olarak 28 Şubat'ın seçilmesine yönelik eleştirileri değerlendiren Yeneroğlu, "28 Şubat'a denk gelmesi tamamen tesadüf. İktidarın bu sebepten şikayetçi olması çok normal. Çünkü 28 Şubat zihniyetini, uygulamalarını bugün AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) temsil ediyor. 28 Şubat bizim için güçlendirilmiş parlamenter sistemin tanıtım günüdür" ifadelerini kullandı.

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