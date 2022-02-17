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Maria Zakharova dalga geçti: Ne zaman işgal edeceğimizi yazın tatil planlayacağım

Maria Zakharova dalga geçti: Ne zaman işgal edeceğimizi yazın tatil planlayacağım

Hafta başında aralarında Daily Mail, CNN, Bloomberg ve The Sun gibi yayın organlarının bulunduğu Batı medyası Rusya'nın Ukrayna'yı 16 Şubat'ta işgal edeceğini duyurdu. Ancak böyle bir durum gerçekleşmedi. Söz konusu yalan haberlere Rus ve Ukraynalı yetkililerden tepki geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Batı medyasına yönelik, "Lütfen Ukrayna'yı ne zaman işgal edeceğimizi yazın. Tatilimi planlamak istiyorum" dedi.

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Batı medyasının Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğini tahmin ettiği gün olan 16 Şubat olaysız bir şekilde gelip geçti. Bunun üzerine Rus yetkililer söz konusu haberleri eleştirmek için sıraya girdi.

Devlet medyasında yayın yapan 60 Dakika adlı talk show programının sunucusu Olga Skabeeva, İngiliz gazeteleri Daily Mirror ve Daily Mail'in manşetlerinin yansıtıldığı bir ekranın önündeyken, "Bugün bizim için ne kadar üzücü. Ukrayna'nın işgal edilmediği, Rusya'nın bir kez daha saldırmadığı gün" şeklinde ironi yaptı.

"Tatilimi planlamak istiyorum"
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, "ABD ve İngiltere'nin kitlesel dezenformasyon kuruluşlarına bir talebim var. Ne zaman harekete geçeceğimizi haber verin. Önümüzdeki yıl için tatilimi planlamak istiyorum" derken, "16 Şubat 2022 Batı savaş propagandasının başarısız olduğu gün olarak tarihe geçecek. Küçük düştüler" ifadelerini kullandı.

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