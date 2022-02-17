Mahkum dizisi oyuncuları Hacı'yı kim oynuyor? Hakan Karsak kimdir, dizileri

FOX ekranlarında perşembe akşamları yayınlanan dizi Mahkum daha ilk bölümü ile ses getirdi. İsmail Hacıoğlu ve Onur Tuna'nın başrolünde olduğu dizi Mahkum, aslında “Innocent Defendant” adlı Kore dizisinden uyarlama. Peki Mahkum dizisi konusu nedir, Mahkum oyuncu kadrosundaki isimler kimler? Mahkum dizisindeki aşiret reisi Hacı'yı kim oynuyor?

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FOX ekranlarının en yeni dizilerinden biri olan Mahkum ekran macerasına hızlı başladı. Daha ilk bölümü ile büyük ses getirdi. İsmail Hacıoğlu, Onur Tuna, Seray Kaya, Melike İpek Yalova gibi isimlerinde başrolünde olduğu Mahkum dizisi aslında Kore dizisi olan “Innocent Defendant” uyarlaması. Bir Kore dizisini daha ekranlarına uyarlanan FOX TV, Mahkum dizisi ile seyirciden tam not aldı. Türkiye'nin en zengin ailelerinden olan Barış-Savaş Yaseri ve Cumhuriyet Başsavcısı Fırat Bulut'un hikayesini anlatan Mahkum dizisinin oyuncu kadrosu da çok iddialı. Özellikle İsmail Hacıoğlu oyunculuğu ile seyirciden alkış toplarken Onur Tuna, Melike İpek Yalova performansları ile adında söz ettirdi. Peki Mahkum dizisi konusu nedir, oyuncu kadrosu tam listesi....

Hacı kim oynuyor, gerçek adı nedir:

Mahkum Dizisi Hacı karakterini canlandıran Hakan Karsak 2 Şubat 1975 yılında Ankara ilinde dünyaya gelmiştir. Lise dönemlerinde tiyatro ile ilgilenen oyuncu daha sonra Ankara Sanat tiyatrosu Oyunculuk Atölyesinde görev almıştır.

Son olarak Edho dizisinde enişte karakteri ile uzun yıllar ekranlara gelen oyuncunun sosyal medya adresine @hakankarsak kullanıcı adı ile ulaşabilirsiniz.