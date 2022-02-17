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Trabzonspor'da koronavirüs şoku! 2 oyuncu pozitif
Trabzonspor, iki oyuncusunun koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.Abone ol
Trabzonspor, iki oyuncusunun koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Covid-19 PCR kontrolünde iki oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır."
Bordo-Mavililer, Süper Lig'in 26. haftasında pazar günü Alanyaspor'la deplasmanda kozlarını paylaşacak. Testi pozitif çıkan futbolcular zorlu mücadelede görev yapamayacak.