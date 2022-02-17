BIST 2.010
DOLAR 13,58
EURO 15,46
ALTIN 829,34
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR

Trabzonspor'da koronavirüs şoku! 2 oyuncu pozitif

Trabzonspor'da koronavirüs şoku! 2 oyuncu pozitif

Trabzonspor, iki oyuncusunun koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

Abone ol

Trabzonspor, iki oyuncusunun koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Covid-19 PCR kontrolünde iki oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır."

Bordo-Mavililer, Süper Lig'in 26. haftasında pazar günü Alanyaspor'la deplasmanda kozlarını paylaşacak. Testi pozitif çıkan futbolcular zorlu mücadelede görev yapamayacak. 

ÖNCEKİ HABERLER
'İBB Başkanı'nı İstanbul'da büyüteçle arıyorum, bulamıyorum'
'İBB Başkanı'nı İstanbul'da büyüteçle arıyorum, bulamıyorum'
Yurt dışına kaçmaya çalışan 8'i FETÖ şüphelisi 30 kişi yakalandı
Yurt dışına kaçmaya çalışan 8'i FETÖ şüphelisi 30 kişi yakalandı
Gündüz dilencilik gece hırsızlık yapan şüpheli Karaman'da yakalandı
Gündüz dilencilik gece hırsızlık yapan şüpheli Karaman'da yakalandı
Antony Blinken: Rusya geriye çekilmiyor, saldırıya hazırlanıyor
Antony Blinken: Rusya geriye çekilmiyor, saldırıya hazırlanıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu sonrası açıkladı: Vaka sayılarında önemli düşüşler bekleniyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu sonrası açıkladı: Vaka sayılarında önemli düşüşler bekleniyor
MİT'in operasyonuyla PKK/YPG'li terörist Süleyman Orhan etkisiz hale getirildi
MİT'in operasyonuyla PKK/YPG'li terörist Süleyman Orhan etkisiz hale getirildi
Maria Zakharova dalga geçti: Ne zaman işgal edeceğimizi yazın tatil planlayacağım
Maria Zakharova dalga geçti: Ne zaman işgal edeceğimizi yazın tatil planlayacağım
Mahkum dizisi oyuncuları Hacı'yı kim oynuyor? Hakan Karsak kimdir, dizileri
Mahkum dizisi oyuncuları Hacı'yı kim oynuyor? Hakan Karsak kimdir, dizileri
İspanyollar duyurdu! Sörloth Türkiye'ye geri dönüyor
İspanyollar duyurdu! Sörloth Türkiye'ye geri dönüyor
Semra Güzel'in dokunulmazlığı için Komisyon'dan karar çıktı!
Semra Güzel'in dokunulmazlığı için Komisyon'dan karar çıktı!