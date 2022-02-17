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Gündüz dilencilik gece hırsızlık yapan şüpheli Karaman'da yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Gündüz dilencilik gece hırsızlık yapan şüpheli Karaman'da yakalandı

KARAMAN'da gündüzleri görme engelli gibi davranarak dilenen, geceleri de hırsızlık yapan şüpheli polis ekiplerinin günler süren çalışması sonucu yakalandı. 50'in üzerinde suç kaydı bulunan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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KARAMAN'da kentte son zamanlarda camları kırılarak hırsızlık yapılan iş yerlerinin sayısının artması üzerine Karaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile çalışma başlattı. Polis ekipleri hırsızlığın gerçekleştiği iş yerleri başta olmak üzere bölgedeki tüm güvenlik kamera kayıtlarını toplayarak incelemeye aldı. 176 saatlik kamera görüntüsünü izleyen polis ekipleri hırsızlık şüphelisinin Ali Ö. olduğunu tespit etti.

50'nin üzerinde suç kaydı çıktı
Görüntüler üzerinden şüpheliyi adım adım takip eden polis ekipleri şüphelinin tek başına yaşadığı evi tespit etti. Bir süre şüpheliyi fiziki olarak takip eden polis ekipleri hırsızlık şüphelisinin gündüzleri görme engelli rolü yaparak şehir merkezinde dilendiğini belirledi. Tüm delilleri topladıktan sonra harekete geçen ekipler şüpheli Ali Ö.'yü evine düzenlediği baskınla yakalayarak gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Ali Ö.'nün 21'i hırsızlıktan olmak üzere 50'in üzerinde suç dosyasının bulunduğu ortaya çıktı.

Konya ve Afyonkarahisar'da da aranıyormuş
Şüphelinin Konya ve Afyonkarahisar illerinden de arandığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Ali Ö., tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine kondu.

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