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Yurt dışına kaçmaya çalışan 8'i FETÖ şüphelisi 30 kişi yakalandı

Yurt dışına kaçmaya çalışan 8'i FETÖ şüphelisi 30 kişi yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında aranan 8 şüpheli ile aralarında çocukların da bulunduğu 30 kişi yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı.

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Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Dalyan Mahallesi kıyısında, ellerinde çantayla bekleyen bir grup olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin bölgeye düzenlediği operasyonda 3 kişi yakalandı. Bir grubun da yine buradan kısa süre önce denize açıldığının öğrenilmesi üzerine durum Sahil Güvenlik ekiplerine bildirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de, tekneyi durdurarak içerisindeki 30 kişiyi yakaladı. Yapılan kontrollerde tekne içerisinde 11'i çocuk toplam 19 Türk vatandaşı olduğu tespit edilirken, 8 kişinin haklarında FETÖ soruşturması ya da davalar olduğu belirlendi.

Operasyonda ayrıca, deniz kıyısında gözaltına alınan ve göçmen kaçakçısı olduğu öne sürülen 3 şüpheli ile 8'i FETÖ şüphelisi toplam 33 kişi, işlemleri için emniyete götürüldü.

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