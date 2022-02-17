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Meteorolojiden o bölgeye uyarı! Kuvvetli yağış geliyor

Meteorolojiden o bölgeye uyarı! Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de Düzce, Bartın, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Kastamonu'nun kuzeyi için kuvvetli yağmur ve kar yağışı beklendiği bildirildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelerde, Batı Karadeniz bölgesi için kuvvetli yağmur ve kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Uyarı yapıldı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de (Düzce, Bartın, Zonguldak, Karabük, Bolu, Kastamonu'nun kuzeyi), yarın sabah saatlerinde yağmur şeklinde başlaması beklenen yağışların, kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur (metrekareye 21-50 kilogram), iç ve yüksek kesimlerde ise kuvvetli kara (10-25 santimetre) dönüşeceği tahmin ediliyor.

Bölgede, ulaşımda aksamalar, dik yamaçlarda heyelan riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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