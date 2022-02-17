CHP'li Semih Şahin disiplin kuruluna sevk edildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verildiğini bildirdi.

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Bilecik Belediye Hizmet binasında 19 Ocak'ta bir müteahhitten 200 bin dolar rüşvet alırken şok baskınla yakalanan CHP'li Başkan Semih Şahin'in danışmanı Selçuk Erdağı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yaşanan olayın ardından açıklama yapmayan Başkan Şahin'in yönetimindeki belediyenin, müteahhitleri haraca bağladığı ve esnaftan rüşvet olarak karides ve sucuk bile aldığı öne sürüldü.

Yakınları üzerinden satın aldıkları iddia edildi

Başkan Semih Şahin ve danışmanı Selçuk Erdağı'nın, kentin en değerli yerlerinden olan Pelitözü Gölpark çevresini imara açmadan önce kritik ve en değerli noktalardaki tarla ve arsaları, kendi aralarında paylaşarak düşük fiyatlarla yakınlarının üzerine satın aldığı iddia edildi. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.

Torun, yaptığı yazılı açıklamada, Bilecik Belediyesinde yargıya intikal eden soruşturma süreci ile Belediye Başkanı Şahin hakkında kamuoyuna yansıyan iddiaların, Genel Merkez tarafından hassasiyetle takip edildiğini ifade etti.

CHP'li Şahin disipline sevk edildi

Bu kapsamda, partinin Yerel Yönetimler Heyetinin yerinde inceleme ve değerlendirme yapmak üzere bölgeye gönderildiğini aktaran Torun, şunları kaydetti:

"Parti heyetimizin araştırmaları sonucunda kapsamlı bir rapor hazırlanmış ve Genel Merkezimize sunulmuştur. Merkez Yönetim Kurulumuzun 16 Şubat 2022 tarihli toplantısında, parti heyetimizce hazırlanan rapor ciddiyetle ele alınmıştır. Yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in, parti sorumluluğu, etik değerleri ve yerel yönetim ilkeleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir."