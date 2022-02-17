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Hakkında tutuklama kararı olan DHKP/C terör örgütü üyesi Balıkesir'de yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Hakkında tutuklama kararı olan DHKP/C terör örgütü üyesi Balıkesir'de yakalandı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde polis ekipleri kesinleşmiş hapis cezası bulunan DHKP-C silahlı terör örgütü mensubu bir kişiyi yakalayarak cezaevine teslim etti.

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DHKP-C silahlı terör örgütü mensubu Kudret Ş., Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir evde saklandığı tespiti üzerine yapılan operasyon sonucu yakalandı.

Şüphelinin DHKP-C terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı öğrenildi.

Kudret Ş., Edremit Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından tutuklanarak Burhaniye Cezaevine teslim edildi.

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