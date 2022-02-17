Hakkında tutuklama kararı olan DHKP/C terör örgütü üyesi Balıkesir'de yakalandı
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde polis ekipleri kesinleşmiş hapis cezası bulunan DHKP-C silahlı terör örgütü mensubu bir kişiyi yakalayarak cezaevine teslim etti.Abone ol
DHKP-C silahlı terör örgütü mensubu Kudret Ş., Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir evde saklandığı tespiti üzerine yapılan operasyon sonucu yakalandı.
Şüphelinin DHKP-C terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı öğrenildi.
Kudret Ş., Edremit Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından tutuklanarak Burhaniye Cezaevine teslim edildi.