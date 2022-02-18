Yunanistan'da büyük felaket! İçinde 288 kişi bulunan gemi yanıyor

YUNANİSTAN sınırları içinde bulunan ve İtalya'ya gitmek için hareket eden gemide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yolcuların kurtarılması için bölgeye 3 romörkör ve 3 devriye botu gönderildi. Gemide 237 yolcu ve 51 mürettebatın olduğu biliniyor.

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Bu sabah saatlerinde 237 yolcu ve 51 mürettebatı taşıyan İtalyan bandıralı bir yolcu gemisinde yangın çıktı. Yunanistan polisinin yaptığı bilgilendirmeden Igoumenitsa kentinden İtalya'ya gitmek için yola çıkan Euroferry Olympia isimli gemiden yolcuları indirmek için üç römorkör ve üç devriye botu bölgeye gönderildi.

Şu ana kadar herhangi bir can kaybı belirtilmedi. Yangının neden çıktığı ise henüz bilinmiyor.

Ayrıntılar geliyor...