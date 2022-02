Meral Akşener, Tarkan'ın yeni şarkısı 'Geççek'i paylaştı: 'Az kaldı'

TARKAN'ın dün akşam piyasaya sunduğu 'Geççek' şarkısı etrafında yeni bir tartıma başladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tarkan'ın "Geççek" şarkısını "Çoğu gitti az kaldı" diyerek paylaştı.

Abone ol

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tarkan'ın bu akşam yayınlanan ve sosyal medyada gündem olan "Geççek" şarkısını paylaştı. Şarkıyı Twitter hesabından paylaşan Akşener, "Çoğu gitti az kaldı." ifadesini kullandı.

Tarkan'ın yeni şarkısında;

"Geççek geççek elbet bu da geççek

Gör bak umudun gününü gün etçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek

Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan" sözleri yer alıyor.