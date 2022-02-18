Metin Özkan'dan Tarkan'ın 'Geççek' şarkısıyla ilgili şok iddia! Tarkan'a soruşturma mı açılacak?

Tarkan'ın son çıkardığı "Geççek" gündeme bomba gibi düşerken, muhalefet şarkıyı sahiplendi. İktidar kanadından ise gazeteciler canlı yayında şarkıyı yorumladı. En dikkat çeken yorumlar ise Metin Özkan'la Murat Özer'den geldi. Metin Özer'in 'Yakalarsam muck muck' sözleri kafaları karıştırdı.

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Tarkan'ın son şarkısı 'Geççek' sosyal medyanın gündemine oturdu. 'Geççek' şarkısının sözlerinin hükümeti hedef aldığı iddia edildi. Şarkı yayınlandıktan dakikalar sonra TV100'de gazeteci Erdoğan Aktaş moderatörlüğünde ekrana gelen Sağlı Sollu programında masaya yatırıldı. MHP’li Metin Özkan, “Geççek şarkısını Tarkan’a HDP 'sufle' verdi” dedi.

Metin Özkan devamında, “Tarkan’a ‘Yakalarsam muck muck’ sözlerini de hatırlar” ifadelerini kullandı. Bu sözler, Tarkan hakkında soruşturma mı açılacak tartışması başlattı.

Diriliş Postası'nın yazarlarından Murat Özer de Tarkan'ın şarkısının CHP tarafından sipariş edildiğini iddia etti. Erdoğan Aktaş da araya girerek Murat Özer'e, bilgi ve belge sordu. Murat Özer, açıklamasına dayanak olarak şarkıyı CHP'lilerin paylaşmasını gösterdi.

Özer'in bu açıklamalarına programın diğer konukları Barış Yarkadaş ve Gürkan Hacır'ın kahkahalarla gülmesi dikkat çekti.