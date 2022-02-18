BIST 2.010
DOLAR 13,61
EURO 15,47
ALTIN 826,70
HABER /  SPOR

UEFA Avrupa Ligi play-off turu toplu sonuçlar Merih Demiral 90 dakika oynadı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu toplu sonuçlar Merih Demiral 90 dakika oynadı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda play-off aşamasının ilk ayağı, TSİ 23.00'da başlayan 4 maçla tamamlandı.

Abone ol

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda play-off aşamasının ilk ayağı, TSİ 23.00'da başlayan 4 maçla tamamlandı.

Öne çıkan karşılaşmada, milli oyuncu Merih Demiral'ın 90 dakika boyunca formasını giydiği İtalya'nın Atalanta takımı, konuk ettiği Olympiakos'u Berat Djimsiti'nin golleriyle 2-1 mağlup etti. Yunanistan temsilcisinin tek golünü, Tiquinho Soares kaydetti.

Bu maçların rövanşları, 24 Şubat'ta oynanacak ve rakiplerini eleyen takımlar, son 16 turuna yükselecek.

TSİ 23.00'da başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Sevilla (İspanya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 3-1

Leipzig (Almanya) - Real Sociedad (İspanya): 2-2

Atalanta (İtalya) - Olympiakos (Yunanistan): 2-1

Porto (Portekiz) - Lazio (İtalya): 2-1

ÖNCEKİ HABERLER
Japonya'nın kuzeydoğusunda 5,2 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın kuzeydoğusunda 5,2 büyüklüğünde deprem
Kur korumalı mevduat sisteminde kapsam genişletildi! Gurbetçilerin şirketleri de katılabilecek
Kur korumalı mevduat sisteminde kapsam genişletildi! Gurbetçilerin şirketleri de katılabilecek
Metin Özkan'dan Tarkan'ın 'Geççek' şarkısıyla ilgili şok iddia! Tarkan'a soruşturma mı açılacak?
Metin Özkan'dan Tarkan'ın 'Geççek' şarkısıyla ilgili şok iddia! Tarkan'a soruşturma mı açılacak?
Meral Akşener, Tarkan'ın yeni şarkısı 'Geççek'i paylaştı: 'Az kaldı'
Meral Akşener, Tarkan'ın yeni şarkısı 'Geççek'i paylaştı: 'Az kaldı'
İsmail Kartal: İnsanlar 'Ferdi neden sol bek?' diyor
İsmail Kartal: İnsanlar 'Ferdi neden sol bek?' diyor
Fiyat Etiketi Yönetmeliği değişti! İndirimli satışlarda yeni dönem
Fiyat Etiketi Yönetmeliği değişti! İndirimli satışlarda yeni dönem
Fenerbahçe taraftarı UEFA Konferans Ligi mücadelesine ilgi göstermedi
Fenerbahçe taraftarı UEFA Konferans Ligi mücadelesine ilgi göstermedi
PFDK'dan Murat Sancak'a rekor ceza
PFDK'dan Murat Sancak'a rekor ceza
Hakkında tutuklama kararı olan DHKP/C terör örgütü üyesi Balıkesir'de yakalandı
Hakkında tutuklama kararı olan DHKP/C terör örgütü üyesi Balıkesir'de yakalandı
CHP'li Semih Şahin disiplin kuruluna sevk edildi
CHP'li Semih Şahin disiplin kuruluna sevk edildi