Kur korumalı mevduat sisteminde kapsam genişletildi! Gurbetçilerin şirketleri de katılabilecek
Kur korumalı mevduat sisteminin kapsamı genişletildi. Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının sermayedarı olduğu şirketler de uygulamadan yararlanabilecek.Abone ol
Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının sermayedarı olduğu şirketler de kur korumalı mevduat sistemine dahil olabilecek.
Konuya ilişkin Merkez Bankası Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
NTV'de yer alan bilgiye göre gurbetçi vatandaşların sermayedar olduğu şirketler, yurtdışından getirdikleri dövizi Türk Lirası hesabına çevirerek ilave getiri sağlayan kur korumalı mevduat sisteminden yararlanabilecek.
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