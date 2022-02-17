Anket şirketleri canlı yayında son sonuçları açıkladı! İşte parti parti oy oranları

AKTAŞ'TAN DEĞERLENDİRME!

GENAR Başkanı İhsan Aktaş, yapılan son anketi şu sözlerle değerlendirdi;

CHP'nin 10 yıldır oy oranında artış veya eksilmesi 2 puan civarında gidiyor. Bizim son 8 aydır gözlemlediğimiz artış ve düşüş sadece İYİ Parti'de var. 11'e düşüyor, 14'e çıkıyor. CHP'nin artışı ve eksilmesi milimetrik. CHP bugünlerde 26 çizgisinde.