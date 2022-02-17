Anket şirketleri canlı yayında son sonuçları açıkladı! İşte parti parti oy oranları
Anketlerdeki son durum ne? Hangi parti ne kadar oy alıyor? Türkiye'nin önde gelen kamuoyu araştırma şirketlerinin temsilcileri canlı yayında son anketlerin sonuçlarını paylaştı.
Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy, hazırlayıp sunduğu 'Nedir, ne değildir?' programında ünlü kamuoyu şirketlerinin temsilcilerini ağırladı.
ŞİRKETLER SON ANKET SONUÇLARINI AÇIKLADI
GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, AREA Araştırma Başkanı Murat Karan ve Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici son anketlerin sonuçlarını paylaştı.
AKTAŞ'TAN DEĞERLENDİRME!
GENAR Başkanı İhsan Aktaş, yapılan son anketi şu sözlerle değerlendirdi;
CHP'nin 10 yıldır oy oranında artış veya eksilmesi 2 puan civarında gidiyor. Bizim son 8 aydır gözlemlediğimiz artış ve düşüş sadece İYİ Parti'de var. 11'e düşüyor, 14'e çıkıyor. CHP'nin artışı ve eksilmesi milimetrik. CHP bugünlerde 26 çizgisinde.
AKTAŞ SON ANKETİN SONUÇLARINI AÇIKLADI
Bizim gördüğümüz tabloda iktidar partisi iktidar olma kabiliyetini devam ettiriyor. Bizim araştırmalarda 7-8 ay ortalamasında 37-38 diyebiliriz.
Bizim son ankette AK Parti 37,6 olarak çıktı. CHP 26, İYİ Parti 12. HDP MHP'nin önünde. MHP HDP'ye oranlarda çok yakın.
Küçük partilerde DEVA 1 ila 2 arasında. Gelecek Partisi ise 1, 1,5 arasında.
AKTAŞ İLGİNÇ DETAYI PAYLAŞTI
Çok ilginç bir şey var. DEVA, Gelecek ve Saadet'ten küçük küçük Yeniden Refah Partisi'ne oy geçişi oluyor.