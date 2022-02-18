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Afganistan'da 6 yaşındaki çocuk 3 gündür düştüğü kuyuda! Tünel kazdılar kurtarma çalışması sürüyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Afganistan'da 6 yaşındaki çocuk 3 gündür düştüğü kuyuda! Tünel kazdılar kurtarma çalışması sürüyor

AFGANİSTAN'ın güneyindeki Zabul vilayetinde 3 gündür düştüğü kuyudan çıkarılamayan 6 yaşındaki çocuğu kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Taliban yönetiminin Zabul Kültür Müdürü Vekili Şarafat Viyal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zabul'un Celdek bölgesinde 3 gün önce kuyuya düşen 6 yaşındaki çocuğun kurtarılması için çalışmaların sabaha kadar sürdüğünü söyledi.

Çocuğun bulunduğu bölgeye ulaşılmasına az bir mesafe kaldığını ifade eden Viyal, çocuğun hayatta olup olmadığının bilinmediğini belirtti. Viyal, çocuğa müdahale için sağlık ekiplerinin de bölgede hazır bulunduğunu kaydetti.

Tünel kazdılar
Viyal, arama kurtarma ekiplerinin, çocuğun sıkıştığı 25 metrelik kuyunun 10'uncu metresine doğru yüzeyden tünel kazdığını anlattı.

Kameradan gördüler
Öte yandan, Taliban geçici hükümetinin Savunma Bakan Vekili Molla Muhammed Yakub Mücahid ve İçişleri Bakanlığı Başdanışmanı Enes Hakkani de çocuğu kurtarma çalışmalarını yakından izlemek için bölgeye gitti. Ekiplerin kuyu içine kamera sarkıtarak elde ettiği görüntülerde Haydar isimli çocuğun, kollarını ve vücudunun üst tarafını oynatabildiği görüldü.

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