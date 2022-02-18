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Baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Gerçeği öğrenen doktor şaştı kaldı: Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Gerçeği öğrenen doktor şaştı kaldı: Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum

ADANA’da baş ağrısı şikayetiyle hastaneye giden genç kızın burnundan taş çıktı.

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Çiğdem Çeliköz’de (26) bir süre önce burun tıkanıklığı, akıntı, baş ağrısı ve uyku bozukluğu başladı. Çeliköz bu nedenle Seyhan Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Polikliniğine gitti. Daha önceki muayenelerinde sinüzit teşhisi konulan Çeliköz hastanede muayene oldu. Yapılan tetkiklerde Çeliköz’ün burnunda taş olduğu belirlendi. Çeliköz bu durumu doktordan duyunca şaşırdı. Uzman Dr. İbrahim Canbolat tarafından konulan teşhiste Çeliköz’ün burnunda fındık büyüklüğüne yakın taş kitlesi olduğu belirlendi. Tıpta nadir görünen ‘rinolit’ denilen burun taşı ameliyatla çıkartıldı. Taşlar incelenmek üzere patolojiye gönderildi.

Ameliyatın başarılı geçtiğini ifade eden Dr. Canbolat, burun taşlarının genellikle burun boşluğunda unutulmuş yabancı bir cisim ya da kan pıhtısı üzerinde magnezyum ve fosfat tuzlarının çökelmesi ile oluştuğunu ifade ederek, “Çiğdem Çeliköz’ün burnundan çıkardığımız taş, kendiliğinden oluşmuş. Sinüs akıntılarından kaynaklanan bir sorunu var. Ameliyat sonrası gereken tetkikler yapıldıktan sonra tekrar etmemesi için tedaviye devam edeceğiz” dedi.



"Burnumda kötü kokulu akıntı, baş ağrısı, burundan nefes almada zorluk gibi şikayetler yaşıyordum"
Çiğdem Çeliköz ise uzun süredir baş ağrısı, uyku bozukluğu, nefes alamama problemi yaşadığını belirterek, “Burnumda kötü kokulu akıntı, baş ağrısı, burundan nefes almada zorluk gibi şikayetler yaşıyordum. Çok çabuk hastalanıyor, uyku bozukluğu çekiyordum. Uzman Dr. İbrahim Canbolat benim durumumun nadir rastlanan bir vaka olduğunu söyledi ve ilgilendi. Şu anda kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum” diye konuştu.

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