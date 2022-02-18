Antalya'da görenler telefona sarıldı herkes pencerelere çıktı 2 saat sürdü
Lüks bir sitede meydana gelen olay apartman sakinlerini pencerelere çıkartırken görenler telefona satıldı.
ANTALYA'daki olay, Kepez ilçesine bağlı Yeni Emek Mahallesi Aliya Izzet Begoviç Caddesi üzerinde lüks bir sitedeki 9 katlı apartmanın çatısında yaşandı.
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Edinilen bilgiye göre, sitenin doğalgaz işini yapan Engin T.’nin (42), elinde boru anahtarıyla 9 katlı apartmanın çatısına çıktı.
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. Engin T.’nin çatıda olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
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İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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