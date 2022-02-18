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Çin'den Ukrayna sorununun çözümü için adres gösterdi

Çin'den Ukrayna sorununun çözümü için adres gösterdi

Çin, Ukrayna sorununun çözümü için 2014 ve 2015 yıllarında imzalanan Minsk Protokolleri'ndeki uzlaşma zeminine dönülmesi çağrısında bulundu.

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Çin'in BM Daimi Temsilcisi Cang Cun, Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, 2015 yılında imzalanan, "Minsk 2" olarak da bilinen "Mink Protokollerinin Uygulanması İçin Tedbir Paketi"nin Ukrayna sorununun çözümü için tüm taraflarca temel ve bağlayıcı bir siyasi belge olarak görüldüğünü ve bunun Güvenlik Konseyi'nin 2022 yılında aldığı kararla da desteklendiğini belirtti.

Tedbirlerin çoğunun tam anlamıyla uygulanmadığını ve temas hattında çok sayıda ateşkes ihlalinin yaşandığını hatırlatan Daimi Temsilci Cang, "Ukrayna sorununun çözümü için bu paketin uygulanmasına dönmek zorunludur. Çin, tüm tarafların paketin uygulanması konusundaki görüş ayrılıklarını göz önüne alarak geç olmadan Ukrayna sorununda siyasi çözümü sağlayacak bir yol haritası ve zaman çizelgesini belirleyeceğini ummaktadır." ifadelerini kullandı.

Cang, tarafların karşılıklı meşru güvenlik endişelerini göz önüne alması ve farklılıklarını eşit temelde tartışarak çözmesi gerektiğini belirterek "Tüm taraflar aklı hakim kılarak siyasi çözümün genel doğrultusuna bağlı kalmalı, gerilimi arttıracak ve krizi derinleştirecek tahrik edici eylemlerden kaçınmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Normandiya formatına" dönüş mesajı
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de 16 Şubat'ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna krizinin çözümü için "tarafların diplomatik çözüm arayışını sürdürmesi gerektiği" mesajını vermişti.

Şi, Fransız mevkidaşına, bölgede gerilimin düşürülmesi için Ukrayna, Rusya, Fransa ve Almanya arasındaki "Normandiya Formatı"ndaki görüşmelerin canlandırılmasının doğru yol olacağına işaret etmişti.

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