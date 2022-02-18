Telefonla dolandırılan ünlü profesör her şeyi anlattı: 'Vatana hizmet ediyorsun' dediler

Telefon dolandırıcılarına yarım milyon nakit para ve yüklü miktarda ziynet eşyasını kaptıran özel bir üniversitenin Sosyoloji Bölümü Başkanı olan 65 yaşındaki Prof. Dr. Ayşe Nilüfer Narlı'nın ifadesi ortaya çıktı. Narlı, kendisini 'Vatana hizmet ediyorsun' diyerek kandırdıklarını belirtti.

Abone ol

Türkiye'de bir özel üniversitede Sosyoloji Bölümü Başkanı olan 65 yaşındaki Prof. Dr. Ayşe Nilüfer Narlı iddialara göre telefon dolandırıcılarına yarım milyon nakit para ve yüklü miktarda ziynet eşyasını kaptırdı. Dolandırıldığını anlayan Ayşe Nilüfer Narlı daha sonra polise durumu anlatarak şikayetçi oldu.

Sabah gazetesinde yer alan haberde ünlü doktorun yaşadıklarını anlattığı ifadesine yer verildi. Narlı, kendisini polis memuru olarak tanıtan bir şahsın aradığını, üzerine birden fazla hat çıkarılarak bu hatlarla FETÖ ve diğer terör örgütlerin yardım edildiğini söylediklerini beyan etti.

"Polis kimlik kartı gönderdiler"

Narlı, kendisine bir adet Polis kimlik kartı gönderildiğini beyan ederek, "e-Devlet üzerinden hatları kontrol edebileceğimi söylediler. e-Devlet şifremi girip baktığımda hat yoktu ve bunların terör örgütü üyelerince profesyonelce gizlendiğini belirttiler. Söz konusu operasyonun adalet bakanlığı ve MİT mensuplarınca gizli olarak yürütüldüğünü ifade eden polis memurlarına inandım" dedi. Dolandırıcıların, para ve altıların alınıp parmak izi incelemesine gönderileceğini söylediklerini belirten Narlı, "Hatta kasada bulunan ziynet eşyalarımın terör örgütü üyelerince değiştirildiğini ve gerçek altınların yerine sahte altınlar bırakıldığını iddia ettiler. Vatana ciddi bir hizmet ettiğimiz yardımlarımla bu örgütün yıkılacağını ifade ettiler" ifadelerini kullandı.

Barış-pınar parolası

Ünlü profesör, vatana hizmet ettiğini düşünerek sözde polislerin talepleri doğrultusunda söylenen her şeyi yaptığını kaydederek, "Çalıştığım üniversitenin bağlı olduğu şubeye gittim, paraları çektikten sonra kasadaki ziynet eşyaları aldım. Telefondakiler bana ilk önce Barış Pınarı parolasını verdiler. Gelen polis bana, 'Barış' dediğinde 'Pınar' cevabını verecektim. Bu şekilde kararlaştırıldığını söyledi. Parolanın Barış Pınarı harekâtından dolayı bu şekilde seçildiğini beyan ettiler. İkametime geçtikten sonra kapının önüne gelen polis memuru barış dediğinde pınar cevabını verip çantaya doldurduğum yarım milyon değerindeki para ve ziynet eşyalarımı teslim ettim" dedi.

Paraları teslim ettikten sonra savcılığa başvurmuş

Ertesi gün tekrar arandığını belirten Narlı, "Paralar da şüpheli parmak izleri bulunduğunu söylediler. Diğer bankalarda başka kasalarımın olduğunu beyan edince önce avukat arkadaşımı çağırdım ardından apartman görevlisinden yaptığım konuşmalara tanıklık etmesini istedim. Bu sırada savcılığa başvurarak koordineli bir şekilde beni arayanlara geri dönüş yapmadan önce yardım istedim. Gerçek Polislerle işbirliği içerisinde parayı almaya gelen şahıs yakalanması için yardım ettim. Beni kandırarak dolandıran şahıslardan şikayetçiyim" İfadelerini kullandı.