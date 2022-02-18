Ekrem İmamoğlu'ndan su zammının reddine tepki: Erdoğan İBB Başkanlığında yüzde 200 yaptı

İstanbul'da suya zam talebi tartışma kopardı. İBB Meclisi'nde zam talebi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü konuşmasında AK Partili belediyelere suya KDV indirimi çağrısı yapmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu son dakika açıklamalarında su zammı tartışmalarına tepki gösterdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İBB Başkanlığı dönemi zammını hatırlattı.

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İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da reddedilen su zammı teklifi için basın açıklaması yaptı. Suya kademeli tarife getirmek istediklerini aktaran İmamoğlu, maliyetlerin artışını anlattı. İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İBB Başkanlığı döneminde yaptığı zammı da hatırlattı. İmamoğlu şunları söyledi:

-İSKİ zam yapmasın ama elektrik, mazot, yollar bunlar zamlandı. Geçen yıl dolar 7,5 liraydı bugün 13,5 lira. İstanbul'un suyunu sağlıklı hale getirmek için kullandığımız kimyasallar dövizle geliyor. İSKİ kuruluşunun maliyetleri yüzde 120 artmış. Yeni bir su tarifesi koyalım dedik. 10 metreküpe kadar artış yüzde 50 olsun dedik. 10-20 metreküp üstüne artış yüzde 69 olsun dedik daha fazla kullananlara da yüzde 80 olsun istedik.

-Utanıyorum bu arkadaşların sözlerinden bunlar yüzde 179 zam diyorlar ayıptır yazıktır günahtır, matematik var ya. Artış rakamını bir önceki rakama böldüğünüzde zam oranını bulursunuz. İlkokulda öğretiliyor bu.

-Körleşmiş bir Ak Parti grubu var karşımızda. Sözüm ona bir teklif sunuyorlar, ‘Ya bizim yüzde 25’lik zam talebimizi kabul edersiniz, ya da hiç zam vermeyiz' tehdidi yapıldı. İstanbul tarihi böyle cahil adam görmemiştir

-Bakınız İBB Meclisinde İstanbul'u kaybetme öfkesi yüzünden vicdanını kara bir şey kaplamış. İSKİ'yi organize kötülükle batırmaya çalışanlara haberim var yaptığınız suçtur. Yasalara göre İSKİ maliyetinin altında su temini yapamaz. Öfkeniz yüzünden milyarca zarara girecek olan İSKİ bu zararı bu karara oy veren yani red oyu veren her üyeden rücu edilecek. Hukuk önünde hesap vereceksiniz.