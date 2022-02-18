Meteoroloji ve Orhan Şen'den kuvvetli kar yağışı uyarısı! Saati belli aman dikkat İstanbul, Bolu, Mersin...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sitesinde yer alan bilgiye göre bugün pek çok kentte sağanak yağış ve kar yağışı bekleniyor. Özellikle akşam saatlerine aman dikkat! Öte yandan Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde çığ tehlikesi bulunuyor.