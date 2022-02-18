Meteoroloji ve Orhan Şen'den kuvvetli kar yağışı uyarısı! Saati belli aman dikkat İstanbul, Bolu, Mersin...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzman isim Orhan Şen yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Kar yağışına ve sağanak yağışa dikkat! İstanbul başta olmak üzere pek çok kentte sağanak yağış etkili olacak. Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı aksatabilir. Hafta sonu planı yapmadan önce hava durumuna göz atın...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü sitesinde yer alan bilgiye göre bugün pek çok kentte sağanak yağış ve kar yağışı bekleniyor. Özellikle akşam saatlerine aman dikkat! Öte yandan Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde çığ tehlikesi bulunuyor.
Yağmur şeklinde başlayacak kara dönüşecek!
Yetkililer Düzce, Bartın, Zonguldak, Karabük, Bolu, Kastamonu da etkili olan sağanak yağışın kuvvetli kar yağışına dönüşeceğini açıkladı.
Sağanak yağış beklenen iller!
Marmara Bölgesinde, Ordu il geneli ve Antalya'nın doğu, Tokat'ın batı, Amasya'nın doğu çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Orhan Şen'den uyarı geldi
Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
-Bugün İstanbul'da sabah saatlerinde ( 8-9 da) kuzey batı kesimlerinden yağmur başlayacak akşam sona erecek. Yağmur şiddetli su baskınlarına dikkat. Batı Karadeniz'de yağmur gündüz şiddetli su baskınları olabilir. Akşam iç kesimler ve Bolu dolaylarında kar ulaşımı etkileyebilir.