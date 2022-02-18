BIST 2.017
DOLAR 13,63
EURO 15,49
ALTIN 830,04
HABER /  GÜNCEL

Hulusu Akar NATO'da Ukrayna toplantısına katıldı Rusya gerilimine flaş açıklama

Hulusu Akar NATO'da Ukrayna toplantısına katıldı Rusya gerilimine flaş açıklama

NATO Savunma Bakanları toplantısında dün Ukrayna konulu oturuma katılan Hulusi Akar, Türk gazetecilere konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Ukrayna Rusya geriliminde Türkiye arabulucu olmak istediğini dile getirmişti. Gözler her an çıkabilecek savaşta.

Abone ol

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin, "Diplomasi ve diyaloğun sürdürülmesi ve bu şekilde çözüme gidilmesi hepimizin ortak dileği" dedi.

Yunan Savunma Bakanı ile bir görüşme gerçekleştiren Akar "Spontane gerçekleşti. Gerçekçi bir görüşme oldu. Mülteciler konusunda sorunlar dile getirildi. " dedi.

Ukrayna konusunda Türkiye'nin diyalog konusunda üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu böyle söyledi: "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği bizim için önemli. Türkiye bu diyalogda üzerine düşen görevi yerine getirecektir. "

ÖNCEKİ HABERLER
Dev kargo uçağıyla 50 ton ağırlığında dolar ABD'den Rusya'ya taşındı
Dev kargo uçağıyla 50 ton ağırlığında dolar ABD'den Rusya'ya taşındı
Sakarya'da arı üreticileri şokta! 40 bin arı telef oldu
Sakarya'da arı üreticileri şokta! 40 bin arı telef oldu
Telefonla dolandırılan ünlü profesör her şeyi anlattı: 'Vatana hizmet ediyorsun' dediler
Telefonla dolandırılan ünlü profesör her şeyi anlattı: 'Vatana hizmet ediyorsun' dediler
Sixers'ın Bucks galibiyetine Furkan Korkmaz'dan 13 sayılık katkı
Sixers'ın Bucks galibiyetine Furkan Korkmaz'dan 13 sayılık katkı
Tarkan 'geççek' dedi herkesin aklına Melih Gökçek geldi! Ahmet Hakan fena 'ti'ye aldı
Tarkan 'geççek' dedi herkesin aklına Melih Gökçek geldi! Ahmet Hakan fena 'ti'ye aldı
Hakkari Valiliği duyurdu! 4 Mart'a kadar yasaklandı
Hakkari Valiliği duyurdu! 4 Mart'a kadar yasaklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan için lokma döküp dağıttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan için lokma döküp dağıttı
Tüketici güven endeksi şubatta aylık bazda yüzde 2,8 azalarak 71,2 oldu
Tüketici güven endeksi şubatta aylık bazda yüzde 2,8 azalarak 71,2 oldu
Sıla Şentürk'ün katili eski nişanlısı Hüseyin Can Gökçek'in ifadesi ortaya çıktı! Sıla'yı suçlu ilan etti
Sıla Şentürk'ün katili eski nişanlısı Hüseyin Can Gökçek'in ifadesi ortaya çıktı! Sıla'yı suçlu ilan etti
İstanbul'da üzerinde güneş batmayan otobüs 500T yolda kaldı! Vatandaşlar mağdur oldu
İstanbul'da üzerinde güneş batmayan otobüs 500T yolda kaldı! Vatandaşlar mağdur oldu