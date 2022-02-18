Hulusu Akar NATO'da Ukrayna toplantısına katıldı Rusya gerilimine flaş açıklama

NATO Savunma Bakanları toplantısında dün Ukrayna konulu oturuma katılan Hulusi Akar, Türk gazetecilere konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Ukrayna Rusya geriliminde Türkiye arabulucu olmak istediğini dile getirmişti. Gözler her an çıkabilecek savaşta.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin, "Diplomasi ve diyaloğun sürdürülmesi ve bu şekilde çözüme gidilmesi hepimizin ortak dileği" dedi.

Yunan Savunma Bakanı ile bir görüşme gerçekleştiren Akar "Spontane gerçekleşti. Gerçekçi bir görüşme oldu. Mülteciler konusunda sorunlar dile getirildi. " dedi.

Ukrayna konusunda Türkiye'nin diyalog konusunda üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu böyle söyledi: "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği bizim için önemli. Türkiye bu diyalogda üzerine düşen görevi yerine getirecektir. "