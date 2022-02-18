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Bursa'da karın ağrısıyla gitti covid-19 çıktı! 103 yaşında virüsü yendi: Herkese çağrı yaptı

Bursa'da karın ağrısıyla gitti covid-19 çıktı! 103 yaşında virüsü yendi: Herkese çağrı yaptı

BURSA'da yaşayan 103 yaşındaki Kıymet Gülbahar korona virüsü yendi. Çekirge Devlet Hastanesinden taburcu olan Gülbahar, herkesi aşı olmaya davet etti.

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Bir hafta önce karın ağrısı şikayetiyle Çekirge Devlet Hastanesine gelen ve yapılan tahliller sonucunda korona testi pozitif çıkan 8 çocuğu ve 135 torunu olan Kıymet Gülbahar, 7 günlük korona virüs tedavisinin ardından taburcu oldu. Covid-19 aşılarını zamanında yaptıran ve hastalık sürecini hafif atlatan 103 yaşındaki Gülbahar, herkesi aşılarını olmaya davet etti.

Hastanın karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu belirten Çekirge Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Op.Dr. Kamuran Erkoç, "Kıymet Teyze’ye yapılan testin pozitif çıkması üzerine hastamıza akciğer tomografisini de çektirdik. Akciğer tomografisinde tutulumu olduğunu gördük ve 103 yaşında olduğu için kendisini evde değil de hastanede tedavi etme kararı aldık" dedi.



"Zamanında aşılarını yaptıran hastalarımız Kıymet Teyze gibi şifa ile taburcu olup evlerine gidebiliyorlar"
Hastanın daha önce aşılarını tam olarak yaptırmasının büyük avantaj sağladığını ve bu sayede tedaviye çok iyi yanıt verdiğini aktaran Op.Dr. Erkoç, "Pandeminin ilk dönemlerinde ileri yaştaki hastalarımızı maalesef Covid-19 nedeniyle kaybediyorduk. Zamanında aşılarını yaptıran hastalarımız Kıymet Teyze gibi şifa ile taburcu olup evlerine gidebiliyorlar. Hastamızın daha önceden sağlıklı beslenmesi, altta yatan kronik hastalığının olmaması ve bizim burada yaptığımız tedaviye iyi yanıt vermesi sonucunda da bugün taburculuğunu gerçekleştiriyoruz. Kendisine bundan sonraki yaşamında sağlık uzun ömür diliyoruz." dedi.

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