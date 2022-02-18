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Rusya balistik füzeleri çıkardı Putin bizzat yönetecek

Rusya balistik füzeleri çıkardı Putin bizzat yönetecek

Ukrayna Rusya geriliminde savaş sirenleri çalarken Rusya, Batı'ya mesaj vermeye devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, yarın balistik füzelerin de deneneceği "stratejik caydırıcılık" tatbikatı düzenleneceğini duyurdu.

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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 19 Şubat’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yönetiminde geniş kapsamlı bir askeri tatbikat gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, "Havacılık ve Uzay Kuvvetleri, Güney Askeri Bölgesi, Stratejik Füze Kuvvetleri, Kuzey ve Karadeniz filoları tatbikatlara katılacak. Tatbikat kapsamında balistik ve güdümlü füzeler denenecek. Tatbikat, daha önceden planlanmıştır." denildi.

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