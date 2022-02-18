Nagehan Alçı'dan ortalığı karıştıracak iddia! 20 yıldır bürokraside oluşan kadro, iktidar değişimi istemeyebilir

SON dönemdeki çıkışlarıyla kafaları karıştıran Habertürk Yazarı Nagehan Alçı'dan yeni bir iddia geldi. Nagehan Alçı, “20 yıldan ve 15 Temmuz’dan sonra ortaya çıkan yeni bir devlet düzeninden bahsediyoruz. Memurların kaçta kaçı değişti? Bugün devletin içindeki memurların kaçı böyle bir değişim ister? Türkiye o kadar keskinleşti ki kendilerini tehdit altında görebilecekleri için istemezler” iddiasında bulundu.

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Habertürk Yazarı Nagehan Alçı, Türkiye siyasetinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için "Türkiye’de siyaseti çok enteresan bir yere sıkıştırdı. Hem kutuplaşmayı çok derinleştirdi hem de siyaset oyununu çok ince bir ipin üzerinde oynanan adeta cambazlığa çevirdi. Dolayısıyla bu özellikle siyaseti ve siyasetçileri geriyor. Bu gerilim de topluma ciddi bir şekilde yansıma potansiyeli barındırıyor" diye konuştu.

‘Seçim 2022 sonbaharından itibaren olabilir, beni şaşırtmaz’

Nagehan Alçı, “Erken seçim olur ise ne zaman beklersiniz” sorusuna “2022’nin sonlarına doğru olabilecek bir seçim gördüğüm kadarıyla çok da erken bir seçim olmayacaktır. Bir seneden daha az bir süre öne alınmış olur. 2022 sonbaharından itibaren olabilir. Beni şaşırtmaz. Bu geldiğimiz noktada gidilecek seçimler muhalefet ve iktidar yarışından ziyade muhalefetin karşı çıktığı ve otoriter bulduğu rejime karşı bir rekabet olacak." dedi.

Devlet memurlarının bir hükümet değişikliği istememe ihtimalinden bahseden Nagehan Alçı şu iddialarda bulundu: “İktidar cephesinin 20 yılın getirdiği çok ciddi bir devlet gücü ve yapılanması var. 20 yıldan ve 15 Temmuz’dan sonra ortaya çıkan yeni bir devlet düzeninden bahsediyoruz. Memurların oranına bir bakın. Son 20 yılda kaçta kaçı değişti?"

"Biz aslında iktidar partisi mensuplarından ziyade bugün devletin içindeki memurların kaçta kaçı böyle bir değişim ister? ‘Bu dönüşüm hepsi çok keskin bir şekilde aktiftir’ demeye çalışmıyorum. Net bir tespit yapıyorum. Bunların çok doğal olarak önemli bir kesimi de iktidar değişimini istemezler, kendi geleceklerini göremeyecekleri için."

"Türkiye o kadar keskinleşti ki kendilerini tehdit altında görebilecekleri için istemezler. Muhalefette de 20 yılın getirdiği bir birikim ve öfke ile Tayyip Erdoğan’a yönelik nefrete varan uç duygularla ‘Biz bu maçı aldık’ diye yükselen bir heyecan dalgası var. Tabanın yüzde 3-4’ünde de olsa bu da bir duygu yoğunluğuna yol açar. Zaferle sonuçlandığında yönetmesi zor, hezimetle sonuçlandığında daha da zordur.”