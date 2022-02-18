Tarkan 'Geççek' şarkısının sözleri için olay iddia! Geççek'i FETÖ yazdırdı dedi ifşa oldu
TÜRKİYE gündemine Tarkan'ın Geççek şarkısı klibi ve sözleriyle damga vurdu. Youtube'da trendler listesinin zirvesine çıkan Tarkan'ın Geççek şarkısı milyonları devirdi. Twitter'da ve Spotify'da zirvede Gündemi yıkan Tarkan'ın 'Geççek geççek' şarkısı için akıl almaz iddialar dile getirildi. Bunlardan en bomba olanı Geççek'i FETÖ yazdırdı iddiasıydı.
Şarkısı Tarkan'ın 'Geççek' şarkısı ve sözleri yayınlanır yayınlanmaz patladı. Tarkan'ın aylardır beklenen şarkısı dün dijital ve sosyal medya platformlarında paylaşılır paylaşılmaz hem eleştiri hem de destek paylaşımları sel oldu! Tarkan 'Geççek' şarkısının sözleri TV'lerdeki tartışma programlarından köşe yazılarına kadar her kesimde gündem oldu. Şarkının sözleri için ise olay iddialar dile getirildi. Bunlardan en çarpıcı olanı ve gündeme oturanı da 'Geççek' şarkısının sözlerinin Pensilvanya çıkışlı olduğu söylemiydi. Bu iddiayı gündeme taşıyan kişinin FETÖ mazisi ortaya saçılınca ortalık karıştı. İşte Tarkan'ın Geççek şarkısının sözleri ve FETÖ iddiasının ardından patlayan gelişmeler:
Megastar Tarkan'ın yeni şarkısı Geççek, dün akşam dinleyicilerle buluştu. Tarkan'ın kısa sürede trend listesinde birinci sıraya çıkan Geççek şarkısında politik mesajlar verildiği iddia edildi. Megastar'ın yeni şarkısında, "Geldiği gibi gitçek, her şeyin sonu var bu çilede bitçek, hadi yeter artık fena bunaldık, düş babam artık düş yakamızdan..." sözleri yer alıyor. Muhalefet bu sözleri 'iktidara' yönelik mesaj olarak yorumlarken, sözleri FETÖ yazdırdı gibi çılgın iddialar da dile getirildi.
Son albümünü 2017 yılında yayınlayan Tarkan hayranlarının uzun süredir beklediği haberi sosyal medya hesabından duyurmuştu. Tarkan geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda "Geri sayım başladı…Yeni şarkı geliyor" notuyla yeni şarkısının sinyalini vermişti. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabı üzerinden, "Geççek" adlı şarkısının 17 Şubat tarihinde yayınlanacağını duyurdu.Beklenen gün geldi ve Megastar'ın "Geççek" adlı şarkısının klibi yayınlandı.
Tarkan "Geççek" şarkısı klibi - tıkla izle
Geççek yayınlanır yayınlanmaz patladı: Yeni şarkı yayınlanmasıyla Tarkan ve "Geççek" Twitter'da gündem oldu. Sosyal medyada Tarkan'ın yeni şarkısında geçen "Geldiği gibi gitçek, her şeyin sonu var bu çilede bitçek, hadi yeter artık fena bunaldık, düş babam artık düş yakamızdan" şeklindeki sözler için politik bir mesaj verildiği yorumları yapıldı.