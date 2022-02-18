Tarkan 'Geççek' şarkısının sözleri için olay iddia! Geççek'i FETÖ yazdırdı dedi ifşa oldu

Şarkısı Tarkan'ın 'Geççek' şarkısı ve sözleri yayınlanır yayınlanmaz patladı. Tarkan'ın aylardır beklenen şarkısı dün dijital ve sosyal medya platformlarında paylaşılır paylaşılmaz hem eleştiri hem de destek paylaşımları sel oldu! Tarkan 'Geççek' şarkısının sözleri TV'lerdeki tartışma programlarından köşe yazılarına kadar her kesimde gündem oldu. Şarkının sözleri için ise olay iddialar dile getirildi. Bunlardan en çarpıcı olanı ve gündeme oturanı da 'Geççek' şarkısının sözlerinin Pensilvanya çıkışlı olduğu söylemiydi. Bu iddiayı gündeme taşıyan kişinin FETÖ mazisi ortaya saçılınca ortalık karıştı. İşte Tarkan'ın Geççek şarkısının sözleri ve FETÖ iddiasının ardından patlayan gelişmeler: