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Tarkan 'Geççek' şarkısı klibi sözleri Tarkan Geççek'le Youtube'da rekor kırdı

Tarkan'ın "Geççek" şarkısı YouTube ve diğer platformlarda yayınlandı. YouTube'da 3 saatte 1 milyon 100 bin izlenmeye ulaşarak trend listesinin zirvesine oturan Geççek şarkısının sözleri ise en merak edilen konuların başında geldi.

Tarkan'ın merakla beklenen şarkısı "Geççek" müzikseverlerle buluştu. Politik mesajlar içerdiği ifade edilen Tarkan'ın, "Geççek" adını verdiği parçası sosyal medyanın gündemine otururken YouTube'da 3 saatte 1 milyon 100 bin izlenmeye ulaşarak trend listesinin zirvesine oturdu.

Son albümünü 2017 yılında çıkaran Tarkan'ın yeni şarkısı 'Geççek' yayınlandı. Megastar'ın parçası kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Twitter'da en çok konuşulanlar listesine giren Tarkan hakkında 150 binden fazla tweet atıldı.



Tarkan 'Geççek' şarkı sözleri

Hep köşeye sıkıştırmadı mı?

Daha önce de sanki

Sırtımızdan vurmadı mı?

Bu kaçıncı darbe ilk değil ki

Düştük evet ama kalkmadık mı?

Biz hep hayata meydan okumadık mı?

Sen ferah tut içini

Biz neleri atlatmadık ki

Geççek geççek elbet bu da geççek

Gör bak umudun gününü gün etçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek

Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Dayan, çoğu gitti azı kaldı

Yapma! Güze, kışa boğma yazını

Yakındır sabrın zaferi

Düştük evet ama kalkmadık mı?

Biz hep hayata meydan okumadık mı?

Sen ferah tut içini

Biz neleri atlatmadık ki

Geççek geççek elbet bu da geççek

Gör bak umudun gününü gün etçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek

Her şeyin sonu var bu çile de bitçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Çok uzattın vallahi bıktık

Bi durmadın vermedin ki aman

Hadi yeter artık fena bunaldık

Düş babam artık düş yakamızdan

Var bir hayır her şerde dedik

Oturduk bir dolu ders de çıkarttık

Ama yeter artık, anladık tamam

Düş babam artık düş yakamızdan

Beni sorarsan

Ben de iyi değilim pek

Kalmadı eski neşem hiç

Tadım tuzum yok pek

Dar dar dar geliyor

Ruhuma bedenim

Har har yanıyorum

Küle dönmek üzereyim

Bi suyun akışındayım

Bi gidiyorum tersine

Bi arkadaşım ümitle

Bi aram açık kaderle

Lakin sabrın sonu selamettir beklerim

Gün doğmadan neler doğar bilirim

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