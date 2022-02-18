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KDV indirimi vatandaşın cebine yansıdı mı?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, temel gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e indirildiğini açıkladı.

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulunmuş  temel gıdadaki yüzde 8 olan KDV'nin yüzde 1'e indirildiğini söylemişti. 

Temel gıdadaki yüzde 8 olan KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi Resmi Gazete'de yayınlandı. Peki KDV indirimi raflara nasıl yansıdı? İnternethaber olarak vatandaşa KDV indiriminin ceplerine nasıl yansıdığını sorduk.

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