Trans birey olan Çukur'un 'Timsah Celil'den 'ailenizin travestisi' çıkışı Ahmet Melih Yılmaz'ın son hali

Trans birey olduğunu itiraf eden Çukur'daki Timsah Celil rolüyle hafızalara kazınan Ahmet Melih Yılmaz'ın son hali takipçilerini şaşırttı. İşte dünden bugüne trans olma sürecindeki değişimleriyle Ahmet Melih Yılmaz'ın son hali...

Final yapan Çukur dizisindeki 'Timsah Celil' rolüyle hafızalara kazınan ve trans birey olduğuna yönelik itirafıyla günlerce gündemden düşmeyen 33 yaşındaki oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, İstanbul Nişantaşı'nda ortaya çıktı. Ahmet Melih Yılmaz son haliyle ağızları açıkta bıraktı. Değişimiyle dikkat çeken ünlü oyuncu bu süreçte kendisine en büyük desteği oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun verdiğini ve Berlin'e yerleşme hayalinin olduğunu açıkladı.