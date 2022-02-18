İYİ Partili isimden bomba Devlet Bahçeli taklidi! 'Salı günü Tarkan'ın 'Geççek' şarkısına böyle tepki verecek'

TARKAN'ın 'Geççek' şarkısı gündeme bomba gibi düşerken sosyal medyada İYİ Parti Avanos İlçe Başkanı Gökçen Aker'in videosu olay oldu. Aker, "Salı günü grup konuşması fragmanı…" başlığıyla yayınladığı videoda ismini vermese de MHP lideri devlet Bahçeli'nin taklidini yaptı.

İYİ Parti'den MHP'yi çok kızdıracak bir video geldi. Tarkan'ın 'Geççek' şarkısı ortalığı sallarken, İYİ Parti Avanos İlçe Başkanı Gökçen Aker, şahsi Twitter hesabından "Salı günü grup konuşması fragmanı…" başlıklı bir video yayınladı.

Gökçen Aker isim vermese de video da MHP lideri Devlet Bahçeli'nin taklidini yaptı. Gökçen, Bahçeli'nin salı günü MHP Grup Toplantısı'nda yapacağı konuşmayı canlandırınca sosyal medyada bir anda gündem oldu. MHP'nin bu videoya tepkisinin nasıl olacağı merak konusu oldu.